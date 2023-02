Juventus : Un ancien Bianconeri fracasse Paul Pogba

Blessé depuis le début de saison, Paul Pogba est "un gros problème" pour Massimiliano Allegri à en croire un ancien joueur de la Juventus.

La seconde histoire d'amour entre Paul Pogba et la Juventus n'a pas pris la tournure escomptée jusqu'à présent. L'international français a signé un contrat de quatre ans avec les Bianconeri après avoir quitté Manchester United cet été, mais il n'a pas encore fait ses débuts en match officiel avec le club en raison de problèmes physique.

"Pogba est un problème pour la Juve"

Paul Pogba a été blessé en pré-saison et a pris du retard sur sa convalescence, refusant à l'origine de se faire opérer pour espérer participer à la Coupe du monde avec l'équipe de France avant de devoir se résigner et passer sur le billard. Malgré sa blessure, fin décembre, le milieu de terrain français a été aperçu en train de skier et cela semble avoir froissé certaines personnes, dont une icône de la Juventus.

En effet, l'ancien milieu de terrain de la Juve et de l'Italie, Tardelli, a déclaré à 90° Minute sur Rai 2 : "Pogba n'a pas joué depuis avril 2022, quand il était encore à Manchester. C'est maintenant un problème pour la Juve, nous ne savons pas quand il reviendra et nous ne savons pas ce qu'il veut faire. Pogba part au ski pendant que ses coéquipiers se débattent avec de gros problèmes de la Juve, on n'opère pas quand le club le veut mais il décide du timing parce qu'il a peur de manquer la Coupe du Monde".

"Ce n'est pas possible d'avoir un joueur comme ça"

"Aujourd'hui Paul Pogba est un gros problème que les Bianconeri doivent résoudre, cette situation démontre aussi que la Juve n'a pas les idées assez claires. Selon Allegri doit prendre le relais, ce n'est pas possible d'avoir un joueur comme ça dans l'effectif. Son comportement envers ses coéquipiers n'est pas juste non plus, ça m'énerve", a ajouté l'ancien de la Juventus.

La Juventus a récemment été déduite de 15 points en Serie A après avoir été reconnue coupable d'avoir gonflé les valeurs de transfert et d'avoir menti aux responsables financiers dans le but d'économiser de l'argent. Avec le club dans le désarroi en dehors du terrain, il n'est pas surprenant que certains considèrent Paul Pogba, blessé, comme une dépense inutile, mais toute discussion sur la résiliation anticipée de son contrat a été démentie par le club turinois.

L'entraîneur de la Juventus, Massimiliano Allegri, a révélé ce week-end que le joueur de 29 ans pourrait être absent pendant encore "peut-être 20 jours", donc la fin de l'attente autour de Paul Pogba pourrait bientôt arriver. Le Français devra ensuite faire taire ses détracteurs en enchaînant les bonnes prestations sur le terrain.