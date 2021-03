Juventus Turin, La prolongation de Cristiano Ronaldo "n’est pas à l’ordre du jour"

Le directeur sportif de la Juventus, Fabio Paratici, a annoncé que les discussions avec Cristiano Ronaldo commenceront en temps voulu.

Cela doit sûrement être la rançon de la gloire mais depuis mardi soir et l’élimination de la Juventus Turin en huitième de la Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo est pointé du doigt. L’attaquant portugais, pas vraiment dans son assiette face à Porto, a été coupable de s’être tourné sur le coup-franc égalisateur de la formation adverse.

En plus de cette erreur, jugée « impardonnable » par Fabio Capello, c’est l’investissement consenti par la Vieille Dame pour attirer le quintuple Ballon d’Or il y a deux ans et demi qui pose question. Censé apporter sa mentalité de gagnant dans une formation qui avait perdu deux finales (2015 et 2017), Cristiano Ronaldo n’a pas dépassé les quarts depuis son arrivée dans le Piémont.

Mettre tous les maux turinois sur le dos du Portugais est facile, tant CR7 a prouvé depuis deux ans qu’il pouvait être l’arbre qui cache la pauvreté du jeu de son équipe, mais à 36 ans et avec un salaire mirobolant, les critiques se font logiquement nombreuses.

Présent face aux micros après la désillusion à l’Allianz Stadium, Fabio Paratici a été interrogé sur le futur de Cristiano Ronaldo. Avec un an de contrat mais ces trois contre-performances de suite, les deux parties peuvent-elles se quitter ? Pour le directeur sportif de la Juve, il n’en est pas question même s’il sait que ces stars ont souvent le dernier mot.

"Cristiano a sa carrière dans ses mains, a-t-il déclaré à Sky Italia. Avec ces grands joueurs, vous savez toujours que lorsqu'ils décident de mettre fin à leur expérience avec une équipe et de passer à une autre expérience, ce sont eux qui décident et vous devez respecter cette décision."

L'article continue ci-dessous

"Nous devons voir dans quel état d’esprit il est pour savoir si l’on continue ou non une fois que son contrat expirera."

Néanmoins, l’âge avancé du Portugais ne sera pas un frein à une potentielle prolongation. Comme l’a dit le directeur sportif, c’est l’envie commune de continuer qui fera la différence. Mais, alors que la Juventus Turin est proche de perdre également sa couronne en Italie, l’heure des discussions n’a pas encore sonné.

"Heureusement, il lui reste encore une année sur son contrat. Nous avons le temps éventuellement d’en discuter avec lui. Mais disons que ce n’est pas encore à l’ordre du jour pour le moment."