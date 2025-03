Juventus : Thiago Motta brise le silence après son limogeage

Écarté par la Juventus, Thiago Motta s’est enfin exprimé. L’ancien entraîneur bianconero a adressé un message fort après son départ du club.

Profitant de la trêve internationale, la Juventus a décidé d’opérer un changement majeur sur son banc. Thiago Motta, qui n’a pas convaincu les dirigeants turinois, a été remercié par le club. Pour lui succéder, la Vieille Dame a misé sur Igor Tudor, un choix stratégique pour relancer l’équipe.

Thiago Motta salue la Juventus avec élégance

Avant de tirer définitivement un trait sur cette expérience, l’ancien entraîneur a tenu à s’exprimer publiquement, en adressant un message d’adieu publié sur le site officiel du club. Malgré son éviction, Thiago Motta a choisi de quitter le club avec classe en remerciant tous les acteurs de son aventure turinoise.

« J’ai vécu des moments intenses, toujours confronté à une détermination maximale et à la volonté de m’améliorer chaque jour. Je remercie les propriétaires de m’avoir donné l’opportunité de faire partie de ce grand club, la direction et toutes les personnes du club qui m’ont soutenu dans mon travail quotidien, les joueurs pour leur travail et leur engagement depuis le premier jour ensemble. Je souhaite aux fans et à la Juventus le meilleur pour l’avenir », a-t-il déclaré.

Une déclaration empreinte de respect et de gratitude, qui contraste avec certaines séparations souvent plus conflictuelles dans le football.

Désormais tournée vers l’avenir, la Juventus mise sur Igor Tudor pour redresser la barre et atteindre ses objectifs. L’ancien défenseur central du club aura la lourde tâche de replacer les Bianconeri au sommet du football italien.