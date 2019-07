Juventus - Rabiot au musée du club : "C'est le vrai Ballon d'Or" ?

L'arrivée d'Adrien Rabiot chez les Bianconeri est désormais officielle, le milieu de terrain français s'est engagé pour cinq saisons, devenant ainsi la troisième recrue du club cet été après Ramsey et Pellegrini. Tout juste arrivé, l'ancien parisien a eu droit à une visite du musée du club, en compagnie notamment de Pavel Nedved, le vice-président.

L'international français a ainsi pu observer l'armoire à trophées bien garnie du club italien. Et pas seulement les titres de l'équipe elle-même, puisque sont également présentes les récompenses glanées par les joueurs eux-mêmes. C'est ainsi que la visite a notamment permis de découvrir le Ballon d'Or remporté par le Tchèque en 2003, alors qu'il évoluait sous les couleurs piémontaises.

"Is it the real one?" 🤔

"Yes." ✅🏆#JuventusMuseum pic.twitter.com/rMcW7AovgN