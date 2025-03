Juventus, Pirlo impressionné par l’infatigable Buffon

Andrea Pirlo, le coach de la Juventus, s’est dit bluffé par le rendement qu’affiche Gianluigi Buffon à son âge.

La Juventus de Turin a assuré mercredi soir sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe d’Italie en battant La Spezia (4-0). Une large victoire et qui porte notamment l’empreinte de Gianluigi Buffon. Dans ses bois, l’ancien portier parisien s’est montré infranchissable. A la veille de son 43e anniversaire, il a même séduit par ses réflexes et sa solidité sur la ligne.

La belle prestation de Buffon a logiquement plu à son entraineur, Andrea Pirlo. Au terme de la partie, ce dernier n’a pas manqué de congratuler son numéro 1. « C'est un plaisir d'avoir Gigi (Buffon) dans l'équipe. C'est un plaisir de le voir s'entraîner comme un jeune joueur, a-t-il déclaré. C'est la chose la plus importante. Quand vous avez cette énergie, vous pouvez continuer à jouer. Sinon, vous devez trouver autre chose à faire. »

« Profiter de Buffon encore très longtemps »

Pirlo a été coéquipier de Buffon pendant cinq ans à la Juve. Même si à l’époque ce dernier se distinguait déjà par cette longévité, le coach bianconero admet qu’il ne voyait pas durer aussi longtemps : « Quand nous jouions ensemble, je ne m'attendais pas à ce qu'il ait une carrière aussi longue. Il s'est gravement blessé au dos et à l'épaule, mais il s'est vraiment concentré sur son corps et il a encore plus travaillé que lorsqu'il était jeune. C'est pour cela qu'il a une si longue carrière ».

Barré par Wojciech Szczesny au poste de numéro 1, Buffon n’a joué que sept matches cette saison. Mais, vu que la Vieille Dame est en course dans toutes les compétitions, il est bien parti pour améliorer ce chiffre. « Il va encore jouer cette saison, parce qu'il a montré qu'il était toujours l'un des meilleurs gardiens du monde. J'espère que l'on pourra encore en profiter pendant longtemps », a promis Pirlo.

Avec la Vieille Damen Buffon totalise 688 rencontres. La première remontant à l’exercice 2001/2002 suite à son arrivée de Parme pour un montant record pour un gardien.

Buffon détient le record du nombre de Scudetti remportés. Il en a gagné 10 avec la formation bianconera. Un 11e est en ligne de mire, histoire d’entrer un peu plus dans la légende.