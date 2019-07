Juventus - Mino Raiola : "Les rumeurs de De Ligt au Barça étaient des con**ries"

Le jeune défenseur de l'Ajax va s'engager avec les champions de Serie A. Son agent, Mino Raiola, a démenti les rumeurs autour d'un départ au Barça.

Le feuilleton De Ligt entre enfin dans son épilogue. Après des mois de négociations, le jeune néerlandais a atterri à Turin mardi soir et a subi un examen médical ce mercredi avant de finaliser son transfert depuis l' qui coûtera 75 millions d'euros aux Bianconeri si toutes les conditions requises pour bénéficier des bonus sont remplies.

L'international néerlandais avait été fortement cité du côté de Barcelone pendant ce début de mercato afin de et suivre son jeune compatriote et ex-coéquipier à l'Ajax, Frenkie de Jong. Mais la Juve a finalement remporté la course à la signature du défenseur central de 19 ans et Raiola pense que jouer en offrira à De Ligt la meilleure chance de s’améliorer en tant que joueur. Mais l'agent de Matthijs de Ligt s'en est pris aux médias qui ont annoncé que son client signerait pour Barcelone.

"Sur Barcelone? Vous avez tous écrit tellement de conneries ! Ce n'est pas une question de savoir qui voulait le plus le signer, mais la Juve est la meilleure équipe pour lui. Pour un défenseur, il est important de venir en . Si vous voulez devenir le meilleur du monde, il s'agit d'une étape nécessaire" a déclaré l'agent italien. "Il est le numéro un parmi les jeunes. Il doit encore travailler mais De Ligt est celui se rapproche le plus, voir qui dépasse Nedved en terme de mental, et même Zlatan (Ibrahimovic) au niveau des ambitions. Il a tout pour lui"

Rien n'est fait pour Paul Pogba

Alors que la saga autour de De Ligt est donc sur le point de se terminer, les rumeurs concernant un autre client de Raiola, Paul Pogba, ne vont probablement pas s'arrêter de sitôt.

Raiola et Pogba ont estimé qu'il serait temps de quitter cet été, alors que le reste toujours désireux de l'amener à Santiago Bernabeu.

L'ancien club de Pogba, la , a également été en discussions avec son ancien milieu de terrain, mais Raiola est resté très flou. Quand les journalistes lui ont demandé si Pogba quitterait United, il a déclaré "Le destin n’est jamais écrit à l’avance. Je vis au jour le jour, nous verrons ce qui se passe. Je suis ici aujourd'hui, je ne sais pas où je serai demain".

Pour le moment, Paul Pogba est toujours un joueur des Red Devils et est titulaire pour le match amical face à ce mercredi.