Juventus - Michel Platini voit du Diego Maradona en Paulo Dybala

L'ancienne gloire de la Juventus, qui a inscrit le même nombre de buts que l'Argentin pour la Vieille Dame, ne tarit pas d'éloges à son sujet.

Entré en jeu en seconde période lors du match nul concédé par la Juventus Turin face à Sassuolo mercredi soir (3-3), Paulo Dybala, auteur de 11 buts en 30 rencontres de disputées cette saison, fait assurément partie des artistes qui participent activement à ce que le football soit un spectacle. Âgé de 26 ans, l'Argentin est en effet réputé pour sa finesse technique, mais aussi pour ses prouesses individuelles et sa frappe de balle surréaliste. Et ses exploits régalent même les plus grands.

"Ce n'est pas Platini. Il est plus... Maradonesque"

En effet, alors que Paulo Dybala totalise 68 buts en 157 matches de avec la , ce dernier est revenu à hauteur d'un certain Michel Platini, légende du club, qui n'avait eu besoin que de 147 matches pour atteindre un tel total. Dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, Michel Platini a été invité à se confier sur les prouesses de Paulo Dybala. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le Français apprécie le talent du milieu offensif argentin.





"C'est intéressant qu'il m'ait égalé. Les chiffres sont une chose, mais nous sommes des joueurs différents. J'essaie toujours d'éviter les comparaisons, mais je peux dire qu'il est définitivement meilleur que moi sur une chose : il a 40 ans de moins... Il marque également suffisamment de buts. J'étais un milieu de terrain qui a marqué beaucoup de buts, un joueur d'équipe qui a orienté tout le monde, plus que Dybala. Ce n'est pas qu'il ne le fait pas, mais c'est un attaquant. [...] Ce n'est pas Platini. Il est plus... maradonesque", a ainsi déclaré Michel Platini, qui apprécie tout particulièrement le duo formé par Dybala et Ronaldo.



Cristiano Ronaldo parti pour rester à la Juventus



"Ronaldo est ce qu'il est et ne peut pas être remis en question. Il nous manquerait s'il partait. C'est un grand champion qui remporte des matchs, remporte des trophées et joue au plus haut niveau depuis un certain temps maintenant. Ils vont bien ensemble avec Dybala", a ainsi ajouté l'ancien président de l'UEFA.