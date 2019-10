Juventus - Mbappé (PSG) en cible prioritaire après l’augmentation de capital de 300 M€

Forte d’une augmentation de capital de 300 M€, la Juve veut se donner les moyens de rivaliser avec les grands d’Europe. En recrutant Mbappé ?

"La Juve est le plus gros club en , mais elle n’est que l’un des plus gros en Europe." Cette phrase, prononcée par le président Andrea Agnelli à l’occasion d’un conseil d’administration, en dit long sur les ambitions de la Vieille Dame.

La formation italienne veut devenir la plus grosse écurie du monde, en témoigne le transfert de Cristiano Ronaldo à l’été 2018, mais également une récente augmentation du capital de l’ordre de 300 M€ !

Jeep va également faire un effort

Un boost financier non négligeable qui entre dans le cadre d’un plan quinquennal (2019-2024) destiné à rivaliser financièrement avec les plus grands clubs européens comme le , le ou encore le .

Évidemment, une belle partie de cette somme sera investie sur le marché des transferts l’été prochain, sans oublier la dotation annuelle du sponsor principal Jeep, qui passera de 25 à 42 M€ dès le mois de juillet prochain.

Concrètement, comment cette augmentation de capital va se traduire sur le marché des transferts ? Le quotidien Tuttosport, très proche du club, a sa petite idée. Selon nos confères, les dirigeants bianconeri veulent d’ores et déjà trouver un successeur à Cristiano Ronaldo. Le profil recherché ? Jeune, buteur, ambitieux et talentueux.

L'article continue ci-dessous

Mbappé… ou Haland !

Tant de qualités qui font logiquement penser à Kylian Mbappé, le prodige du . Selon Tuttosport, la Vieille Dame devrait tenter sa chance l’été prochain, mais la piste semble évidemment difficile à concrétiser. La pépite restera-t-elle à Pris ? Cédera-t-elle enfin aux sirènes du Real Madrid ? Nul ne le sait, mais le club italien a un plan de secours.

Et celui-ci est également très alléchant puisqu’il se nomme Erling Braut Haland, la révélation du début de saison en Ligue des Champions, qui évolue du côté de . Un attaquant bien plus "facile" à enrôler que Mbappé, d’autant plus que le Norvégien a déjà été en contact avec la Juve par le passé.

Avec ses 20 buts en 13 matchs cette saison, le buteur nordique semble également capable de suppléer CR7 une fois que l’international portugais sera sur le déclin. À condition que cela arrive un jour…