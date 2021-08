Juventus - Massimiliano Allegri : "Le favori ? l'Inter"

L'entraîneur de la Juve s'est confié en marge de la défaite contre le Barça lors du Trophée Joan Gamper, entre détermination et ambitions limitées.

Trois buts encaissés contre le FC Barcelone dimanche soir (3-0), et encore beaucoup de travail pour se présenter au mieux lors du début de saison. Massimiliano Allegri l'avait avoué la veille, de nouvelles expérimentations et mécanismes ont été testés lors du Trophée Gamper, en pensant à l'avenir et pas seulement au résultat.

Il est clair qu'un 3-0 reste un 3-0 même en match amical, mais l'entraîneur de la Juventus, qui est intervenu en fin de match, a tenté de rassurer tout le monde. "Je suis désolé du résultat, mais je dirais que l'équipe a fait un bon match, surtout en première mi-temps. Nous avons affronté un bon Barcelone, devant nous dans la condition, mais je suis satisfait de ce que nous avons fait (...) Je pense qu'il y a de bonnes conditions pour une bonne année", a confié le Transalpin au sortir de cette défaite en Catalogne.

"Le favori ? l'Inter : ils ont gagné le championnat"

L'entraîneur de la Vieille Dame s'est aussi félicité de voir son groupe s'étoffer au fil des jours. "Au cours de la semaine, Dybala sera de retour et samedi, il sera disponible, tandis que Cristiano Ronaldo a joué un bon match, se rendant disponible pour l'équipe. Kaio Jorge ? C'est un jeune garçon avec de bonnes qualités, mais ne commençons pas à mettre de la pression et des responsabilités sur lui sinon nous risquons de fausses évaluations", a confié l'entraîneur, successeur d'Andrea Pirlo à Turin.

Cependant, il est encore temps d'améliorer l'équipe, mais Massimiliano Allegri se fiche du mercato : l'important, pour l'entraîneur de la Juventus, c'est d'être prêt le 22 août. "Le marché des transferts ? L'important c'est que l'équipe travaille, alors si deux milieux de terrain ou trois défenseurs arrivent je ne sais pas, mais l'important sera d'être prêt le 22 août. Le favori ? l'Inter : ils ont gagné le championnat", a expliqué le technicien. L'Inter a néanmoins perdu les principaux artisans de son Scudetto remporté.