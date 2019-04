Juventus - Leonardo Bonucci fait polémique après les insultes racistes visant son coéquipier Moise Kean

Le défenseur central de la Vieille Dame a eu des déclarations controversées après les cris de singe à destination de Moise Kean du côté de Cagliari.

La pensait conforter en toute tranquilité sa première place du côté de mardi soir. Si le succès a été au rendez-vous (2-0), la soirée a été gâchée par des insultes racistes, notamment des cris de singe, de la part de plusieurs supporters sardes à destinations de Blaise Matuidi et de Moise Kean.

Ce dernier, auteur du but du break en seconde période, a répondu à ceux qui l'insultaient par une célébration qui leur était destinée. Tout simplement en prenant la pose devant la tribune hostile, celui qui a récemment fêté sa première sélection avec la Nazionale a su garder son calme malgré ce contexte délicat.

Les Bianconeri ont tout de suite protégé leur coéquipier tout comme Blaise Matuidi. Très énervé, l'international français a interpellé l'arbitre pour lui demander d'arrêter la rencontre. Déjà l'an dernier, l'ancien joueur du PSG avait été victime de cris de singe sur cette même pelouse de Cagliari.

"La faute est partagée à 50-50"

Pour Leonardo Bonucci, lui aussi buteur dans cette rencontre, Moise Kean n'aurait pas dû célébrer ainsi. L'international italien l'a expliqué au micro de Sky Italia. "Kean sait que, quand il marque, il devrait fêter ça avec ses équipiers. Il sait qu’il aurait pu faire quelque chose de différent. Il y a eu des cris racistes après le but. Blaise les a entendus et était en colère. Je pense que la faute est partagée à 50-50. Moise n’aurait pas dû faire ça et le virage n’aurait pas dû réagir comme ça."