Juventus, La Vielle Dame piste trois joueurs de l’OL

A en croire Tuttosport, la Juventus Turin s’est positionné sur trois dossiers à Lyon. En plus de Aouar, Depay et Cherki sont sur les tablettes.

Depuis des années, une ligne ferroviaire doit voir le jour entre Lyon et Turin et est annoncée pour l’horizon 2030. Seulement, cette ligne directe pourrait bien être empruntée plus rapidement sur le marché des transferts. D’après Tuttosport, il existe « une ligne directe » entre la Juventus Turin et l’Olympique Lyonnais pour la saison prochaine.

Après avoir déjà fait affaire durant l’été dernier avec l’arrivée en prêt de Mattia De Sciglio entre Rhône et Saône, c’est cette fois dans le sens Lyon-Turin que ça pourrait bouger. En effet, le quotidien transalpin assure que les dirigeants turinois n’ont toujours pas oublié Houssem Aouar. Malgré des prestations décevantes depuis le début de la saison, l’international français garde une belle cote sur le Vieux Continent et le profil plait toujours à Andrea Pirlo.

Ayant fait le choix de ne pas faire d’offres à la hauteur des espérances de Jean-Michel Aulas l’été dernier, la Vieille Dame pourrait donc profiter des prestations en dent de scie de Aouar pour faire baisser le prix.

Des millions d’euros, il n’en sera pas question pour Memphis Depay. L’attaquant néerlandais est en fin de contrat en juin prochain et sa situation contractuelle a attiré l’oeil des plus grands d’Europe. La Juventus Turin en fait partie et avec l’incertitude entourant l’avenir de Paulo Dybala, elle avance ses pions sur l’échiquier.

Mais alors qu’on pourrait se dire que les champions d’Italie en titre en auraient assez de venir piocher chez leurs homologues lyonnais, Tuttosport avance également que le profil de Rayan Cherki revient souvent dans les discussions turinoises.

A 18 ans, le pur produit de la formation lyonnaise est l’un des espoirs les plus attendus du football mondial et dans son ambition de rajeunir l’effectif, Cherki rentrerait parfaitement dans le moule. Malgré les bonnes relations qu’entretient Aulas avec le président Agnelli, on le voit mal se séparer si facilement de sa pépite, sur laquelle l’OL mise beaucoup pour le futur.