Juventus : Denis Zakaria arrive à Turin avec des ambitions

La fierté de l'objectif atteint, le désir de faire la différence et de s'améliorer constamment. C'est ce qui ressort de la conférence de presse de Denis Zakaria, présenté aujourd'hui en tant que nouveau joueur de la Juventus. La satisfaction de porter le maillot bianconero se remarque dès les premières déclarations de l'ancien du Borussia Mönchengladbach.

Zakaria prêt à hisser son niveau de jeu à Turin

"Venir à la Juventus est pour moi un rêve et une source de fierté. C'était l'équipe préférée de mon père, donc je connais bien ce club. J'espère aider l'équipe à grandir et aussi m'améliorer personnellement de jour en jour", a-t-il confié, heureux. Ces derniers jours, on a beaucoup parlé des qualités de Zakaria, qui doit encore progresser sur le plan de ses statistiques.

"Certainement, augmenter le nombre de buts a toujours été l'un de mes objectifs et être ici à la Juventus peut être une bonne opportunité pour le faire", a analysé le milieu de terrain, conscient de sa marge de progression. Au cours de la conférence de presse, l'ancien joueur de Mönchengladbach a aussi révélé avoir son propre style, lui qui est comparé à Paul Pogba.

Un modèle nommé Patrick Vieira

L'article continue ci-dessous

"J'adore jouer vers l'avant. Je suis agressif, j'aime récupérer les ballons. Je peux me décrire comme un joueur assez complet. Si je devais penser à un modèle, je dirais Patrick Vieira, que j'ai toujours beaucoup aimé. Mais je suis Zakaria et j'ai mon propre style, je ne cherche pas nécessairement un modèle différent. Faire comme Pogba ? Nous savons tous ce qu'il a fait à la Juventus. J'espère avoir le même succès qu'il a eu ici, mais j'ai ma propre identité et j'espère laisser ma marque". Le Suisse s'est également exprimé sur ses premières impressions, positives, en tant que joueur de la Juventus.

"Tant avec l'entraîneur qu'avec les coéquipiers, nous nous sommes immédiatement bien entendus. Je sais que le niveau est élevé, mais l'ambiance est toujours bonne. Je me sens bien, je me suis déjà entraîné deux fois et je commence à connaître l'équipe. Si l'entraîneur le veut, je suis prêt à jouer. Nous avons eu l'occasion de nous parler, il m'a dit ce qu'il attendait de moi. Mais nous n'avons pas encore discuté des détails. C'est certainement une étape très importante, mais pas la dernière. Je veux toujours m'améliorer et ici, j'aurai l'occasion de le faire", s'est-il félicité. En plus de Denis Zakaria, la Juventus a aussi recruté Dusan Vlahovic.