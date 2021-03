Juventus, Cristiano Ronaldo ménagé contre la Lazio

Ressentant de la fatigue, Cristiano Ronaldo ne sera pas titulaire ce samedi lors du match contre la Lazio.

La Juventus défie la Lazio de Rome, ce samedi à l’occasion de la 26e journée de Serie A. Pour les Bianconeri, il s’agit d’une rencontre importante car ils ont déjà brûlé de nombreux jokers dans la course au titre. Malgré l’enjeu, l’entraineur Andrea Pirlo prévoit de se priver de Cristiano Ronaldo.

Selon les informations de Goal, la star portugaise démarrera la partie en tant que remplaçant. Et pour cause ; il a connu un coup de mou ces derniers jours et son coach veut le préserver en vue du choc de mardi soir contre Porto en Ligue des Champions.

Battus 2-1 à l’aller en terre lusitanienne, les Bianconeri n’auront pas le droit à l’erreur lors de cette seconde manche et c’est pourquoi ils auront besoin d’un Ronaldo au top de sa forme pour espérer passer.

Ronaldo démarrera sur le banc

Face aux Biancocelesti, l’ancien merengue pourrait éventuellement être incorporé lors de la seconde période selon l’évolution du score dans ce match.

La dernière fois que Ronaldo a été lancé comme remplaçant lors d’une rencontre de la Juve c’était le 13 janvier dernier à l’occasion du duel contre le Genoa. C’est l’un des deux matches, parmi les 30 qu’il a joués cette saison, qu’il a démarrés sur le banc.

A noter que Pirlo ne peut pas compter sur Rodrigo Bentancur, positif pour Covid-19 et Paulo Dybala, mais récupère Arthur, Bonucci et Cuadrado, tous appelés. En défense centrale, Chiellini et De Ligt sont également indisponibles. La charnière centrale devrait être composée de Danilo et Demiral.