Juventus - Cristiano Ronaldo, la source d’inspiration d’Adrien Rabiot

Lors d’une interview accordée à Téléfoot, le milieu de terrain de la Juventus a dit tout le bien qu’il pensait du quintuple Ballon d’Or.

Enfin la saison de la confirmation pour Adrien Rabiot ? Après plusieurs mois sans jouer à Paris, le milieu de terrain avait connu un exercice 2019-2020 en dents de scie avec la Juve, mais il affiche aujourd’hui un visage bien plus séduisant, que ce soit avec les Bianconeri ou les Bleus.

Comment expliquer un tel changement ? Tout d’abord, Rabiot a enfin eu droit à une préparation estivale digne de ce nom, même si celle-ci a été perturbée par la pandémie et la fin tardive de la C1. Mais ce n’est pas tout. Cette saison, "Le Duc" apprend à connaître Cristiano Ronaldo plus en profondeur, et cela ne peut que l’inspirer.

"Ronaldo ? Ce qu’il fait à 35 ans, c’est très fort"

"Cristiano Ronaldo ? C’est une source d’inspiration. Ce qu’il fait à 35 ans, c’est très fort. En termes de travail, CR7, c’est le meilleur", a expliqué l’international français lors d’une interview accordée à Téléfoot récemment. Une source d’inspiration à qui il aimerait faire un cadeau sur le plan européen…

"À la , notre objectif est de ramener le Scudetto pour la dixième fois consécutive à la maison. Mais bien sûr que sur le plan européen, remporter cette Ligue des Champions, ça serait bien. Très bien", a conclu Rabiot, qui pourrait ainsi être de la fête si CR7 arrive bel et bien à soulever la 6e coupe aux grandes oreilles de sa carrière en fin de saison.