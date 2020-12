Juventus - Cristiano Ronaldo : "Je n'ai jamais vu Messi comme un adversaire"

S'il a pris le meilleur sur Lionel Messi mardi soir, face au Barça (0-3), Cristiano Ronaldo assure ne pas entretenir de rivalité avec l'Argentin.

En crise. Humilié sur sa pelouse par la Turin (0-3), mardi soir, en Ligue des Champions, le ne répond plus. Neuvièmes du Championnat d' , les Catalans sont certes qualifiés pour les huitièmes de la C1, mais terminent à la seconde place du groupe, juste derrière leur adversaire italien. Problématique.



Au Camp Nou, les retrouvailles tant attendues entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont tourné à l'avantage du premier cité, double buteur sur pénalty. Si l'Argentin a tenté quelques frappes, ses tentatives ont toutes été détournées par un Gianluigi Buffon impérial dans les cages turinoises. Résultat des courses, la Vielle Dame a déroulé.

Décisif à deux reprises, Cristiano Ronaldo s'est félicité de ce succès en terre barcelonaise. "On est très content. On savait que c'était presque mission impossible, ça a été une mission compliquée mais on a bien joué. La clé, ça a été de bien rentrer dans le match, et à partir de là on a vu que c'était possible. Cela peut nous procurer de la confiance, on avait besoin d'une victoire comme celle-là contre une grande équipe comme le Barça", a d'abord expliqué le Portugais, avant d'évoquer ses deux pénalties transformés.

"Le Barça traverse un moment difficile, mais ça reste le FC Barcelone"

"Je ne sais pas, ce sont des décisions arbitrales, je ne veux pas parler des arbitres. Mais je crois que quand tu marques trois buts au Camp Nou, il n'y a aucun doute sur qui mérite de passer comme premier de groupe...", a ainsi analysé l'ancien du et de . Enfin, Cristiano Ronaldo a été interrogé sur son match dans le match remporté face à Lionel Messi. En toute humilité, l'attaquant de la Vielle Dame a refusé de voir le numéro 10 argentin comme un rival.

"J'ai toujours eu une relation cordiale avec lui, on a partagé douze ou treize ans de remises de prix. Je ne l'ai jamais vu comme un adversaire, je me suis toujours bien comporté avec lui. On sait que, dans le football, on aime chercher une rivalité pour le spectacle. Mais pour moi, il est comme toujours. Le Barça traverse un moment difficile, mais ça reste le FC Barcelone", a déclaré Cristiano Ronaldo. Décisif sur les terrains, classe en dehors, le joueur de 35 ans est en train de mettre tout le monde d'accord.