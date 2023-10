Juventus : Coup de tonnerre ! Paul Pogba à nouveau positif à la testostérone

La contre-expertise réclamée par Paul Pogba après son contrôle positif à la testostérone a confirmé le premier test. Le français est dans le dur.

L’ international français a été contrôlé positif à la testostérone pour la deuxième fois, selon des informations révélées par La Gazzetta dello Sport. Cette découverte risque de coûter cher au joueur de 30 ans, puisqu'il est désormais passible d'une suspension de quatre ans.

La chute de Pogba

Tout a commencé en septembre, lorsque le média italien a relayé la première expertise positive de Paul Pogba à la testostérone. À l'époque, le joueur avait rapidement demandé un échantillon B pour confirmer ou infirmer les résultats du premier contrôle. La tension était à son comble, tant du côté de Pogba que de ses supporters, qui ne pouvaient croire à de telles accusations.

Malheureusement pour lui, la confirmation est arrivée. L'échantillon B s'est également révélé positif, laissant planer un doute sur la carrière de l'un des joueurs les plus talentueux du football français. La Juventus Turin, son club, est plongée dans l'incertitude et la déception.

L'article continue ci-dessous

Le contrôle positif a été effectué lors du match entre l'Udinese et la Juventus, qui s'est soldé par une victoire 3-0 pour l'équipe de Turin, un match auquel Pogba n'avait pas participé. Cela n'a pas empêché les soupçons de peser lourdement sur lui et de jeter une ombre sur sa réputation.

Vers une prématurée fin de c arrière?

La testostérone est une hormone souvent associée à l'amélioration de la performance sportive, en particulier dans le domaine du football. Son utilisation est strictement interdite par les autorités sportives, et les sanctions en cas de contrôle positif sont sévères. Une suspension de quatre ans priverait Pogba de sa carrière sportive pendant une période critique de sa vie.

Pour le moment, Paul Pogba n'a pas encore réagi publiquement à cette nouvelle. La Juventus Turin, de son côté, a publié un communiqué indiquant qu'elle collaborerait pleinement avec les instances sportives pour faire la lumière sur cette affaire. Le club est également confronté à la possibilité de perdre l'un de ses joueurs les plus précieux pour une longue période, ce qui pourrait avoir un impact significatif sur sa performance en championnat.

Les supporters de la Juventus et les fans de Paul Pogba sont abasourdis par cette nouvelle. Ils espèrent toujours que l'explication à cette controverse sera clarifiée et que leur idole pourra reprendre sa carrière dans un avenir proche. Cependant, la route s'annonce difficile pour le milieu de terrain français, et il faudra sans doute beaucoup de temps pour rétablir sa réputation, quel que soit l'issue de cette affaire.