Juventus - Chiellini : "Enfant, j'étais fan de Milan"

Interrogé par de "Junior Reporters", le défenseur central des bianconeri a révélé qu'il n'avait pas toujours eu le club turinois dans le coeur.

Journée spéciale pour Giorgio Chiellini. Le capitaine de la s'est laissé interviewer par les Juventus Junior Reporters, répondant aux questions des jeunes fans. Une interview lors de laquelle il a notamment donné son avis sur l'attaquant le plus difficile à marquer.

"Exceptés Ronaldo et Messi, qui sont deux extraterrestres, je dis toujours Ibrahimovic, a-t-il confié. Il avait la force physique, la vitesse, la technique, la personnalité.... J'ai eu la chance de jouer avec lui, et c'était toujours difficile de jouer contre."

Mais surtout, le défenseur central bianconero a avoué que plus jeune, il avait supporté le rival milanais. "J'étais fan de Milan, malheureusement, mais je me suis amélioré et en grandissant, je suis devenu plus intelligent", a-t-il ainsi confessé. Des déclarations qui interviennent au lendemain du choc entre les deux clubs mythiques de , remporté par la Juventus grâce à Paulo Dybala (1-0).

"Et Maldini était mon joueur préféré. J'ai un frère jumeau, il était de la Juventus et je ne pouvais pas le soutenir. Vous pouvez imaginer son bonheur quand la Juve m'a acheté à l'âge de 20 ans. Et depuis que je suis ici, c'est l'amour et maintenant je pense qu'il est difficile de trouver quelqu'un de plus supporter de la Juventus que moi sur Terre."

L'international italien a ensuite expliqué aux jeunes supporters comment faire pour devenir un grand défenseur : "Vous devez aimer arrêter l'action. L'émotion que ressentent les autres en marquant des buts, vous devez la ressentir en ne marquant pas de buts. Si tu ressens cette émotion, tu deviendras meilleur."

Enfin, il a cité les deux rencontres de sa carrière qu'il n'oubliera jamais. "La première parce que c'est la première. Bien que j'ai joué que 10 minutes lors de Juve-Messina et que nous ayons gagné 3-0. Puis le Scudetto à Trieste, le premier de ce cycle [en 2012]. C'est une émotion très forte qui restera toujours en moi. Puis il y a eu l'invasion [du terrain]. Un point culminant d'émotions dont je me rappellerai toujours, même dans de nombreuses années."