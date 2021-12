Juventus : Ça va bouger à Noël pour Dybala

Le but de Paulo Dybala contre le Genoa a mis fin à un match qui durait trop longtemps et, si l'on peut dire, c'était aussi une façon de réaffirmer son importance au sein du projet turinois : Paulo Dybala et la Juventus, une relation qui dure depuis 2015 et qui est destinée à se poursuivre au-delà de l'expiration de son contrat actuel, qui se termine le 30 juin 2022.

Un sujet que l'attaquant argentin lui-même a préféré ne pas aborder lors de l'après-match à l'Allianz Stadium.

"Le club en ce moment a d'autres choses à discuter et à résoudre, donc le renouvellement peut attendre maintenant, ce qui se passe sur le terrain est plus important."

Dybala a pris des responsabilités

Dybala sait cependant que, tôt ou tard, il faudra revenir pour parler du renouvellement et, à cet égard, il y a une mise à jour juteuse.

Son avocat, Jorge Antun, est sur le point de rentrer en Italie : une indication claire de la volonté de clore positivement et une fois pour toutes cette négociation, en mettant enfin la signature sur le nouvel accord valable jusqu'en 2026.

L'accord, en revanche, avait déjà été conclu verbalement en octobre : il ne manque que la dernière étape, la plus importante, pour permettre à Dybala de se lier à la "Vieille Dame" pour quatre saisons supplémentaires. L'annonce officielle est attendue pour Noël, strictement en noir et blanc pour le "Joya".