Juventus, Buffon en dit plus sur son avenir

Ayant pris la décision de partir de la Juventus Turin durant l’été, Buffon assure qu’il dispose de plusieurs offres pour son avenir.

Après plus de dix-huit ans dans les rangs de la Juventus Turin, Gianluigi Buffon a décidé de quitter pour la seconde fois la Vieille Dame. Seulement, cette fois, à la différence de son départ vers le PSG en 2018, c’est pour de bon.

A 43 ans, le gardien mythique turinois dira adieux au Juventus Stadium et à ce club avec lequel il a presque tout gagné. Buffon l’a annoncé mardi au micro de beIN Sports avant de le rendre officiel sur ses réseaux sociaux.

"Tout commencement a aussi une fin. Et c'est la fin de ma deuxième période à la Juve. Une décision prise, mûrie et communiquée il y a déjà plusieurs mois. Mais ce n'est pas une décision facile. Parce qu'il n'est pas facile de couper ce cordon, là où se trouve mon histoire, ma joie, mes larmes, ma maison. Mais je sais que ce moment est arrivé. Il n'y a pas de remerciement assez grand. J'ai donné tout ce que j'avais. J’ai reçu encore plus. Les temps à venir sont tous à écrire. Et à vivre. Toujours, jusqu'à la fin."

L’émotion passée, Buffon a rappelé que malgré ses 43 ans, il pouvait encore rendre de fiers services à qui souhaiterait encore miser sur lui. Titularisé contre Sassuolo, le champion du monde 2006 a trouvé le moyen d’arrêter un penalty. La preuve que le « papy fait de la résistance ». Mais qu’en sera-t-il de son futur ? Le principal intéressé a livré quelques précisions sur les prochaines semaines qui s’annoncent.

"J’ai reçu des offres intéressantes, je me laisse encore une vingtaine de jours, je veux voir à la fin de la saison si j’aurai encore de l’enthousiasme et le désir de travailler dur, a-t-il déclaré sur Sky Sport. Si je me sens toujours ‘Buffon’, j’accepterai l’offre. Sinon, je prendrai ma retraite."

Suite à sa décision de quitter la Juventus Turin, de nombreuses rumeurs ont vu le jour concernant le gardien italien. Le FC Barcelone, l'Atalanta, Galatasaray ou encore l’AS Monaco pour en faire la doublure de Lecomte feraient partie des prétendants pour accueillir Buffon pendant quelques mois voire années ?