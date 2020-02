Juventus-Brescia (2-0) - La Juve met la pression sur ses poursuivants

Privés de Cristiano Ronaldo, laissé au repos, les Bianconero l'ont emporté sur leur pelouse contre Brescia grâce à Dybala et Cuadrado (2-0).

Si la course au titre est particulièrement serrée en , la de Maurizio Sarri conservera la première place à l'issue de ce week-end. Mieux, elle distancera au moins l'un de ses deux poursuivants puisque la Rome et l'Inter s'affrontent ce dimanche soir (20h45).

Les coéquipiers de Paulo Dybala ont en effet pris le meilleur sur le Brescia de Mario Balotelli. Privés de Cristiano Ronaldo, laissé au repos par Maurizio Sarri à dix jours du retour de la , les Turinois s'en sont remis au talent de l'Argentin pour faire la différence.

L'article continue ci-dessous

Bien servi par Gonzalo Higuain, ce dernier manquait tout d'abord une grosse occasion face au but (32e), avant d'ouvrir le score sur coup-franc quelques minutes plus tard, le tournant du match. Déjà averti, Ayé retenait Aaron Ramsey et se voyait expulsé, avant que la "Joya" ne transforme le coup-franc pour ouvrir le score (39e).

Plus d'équipes

Devant à la pause, la Juventus se montrait à nouveau dangereuse à l'entame de la seconde période : Sabelli sauvait sur sa ligne devant Higuain (49e), avant que le gardien Andrenacci (entré à la place d'Alfonso, blessé en début de match) ne sorte la parade nécessaire devant Bonucci sur le corner (50e).

Et c'est finalement Juan Cuadrado qui mettait les siens à l'abri après une belle talonnade de Blaise Matuidi dans la surface (75e). Le score en restait là malgré un poteau de Bentancur (77e), avant un but refusé à Gonzalo Higuain pour un hors-jeu (81e) et une barre de Dybala (90e+3). Avec ce succès, la Juventus prend trois points d'avance sur l'Inter et quatre sur la Lazio avant le choc entre Nerazzuri et Biancocelesti.