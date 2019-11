Juve - Paratici : "Aucun problème avec Ronaldo"

Le directeur sportif bianconero est revenu sur la mise à l'écart de Cristiano Ronaldo contre l'Atalanta. Une décision prise avec l'accord du joueur.

Cristiano Ronaldo a été laissé au repos pour la rencontre de ce samedi après-midi contre l' Bergame. Une décision justifiée par ses récents problèmes physiques, mais Fabio Paratici a tenu à insister qu'il n'y avait pas de problème avec la star portugaise.

Le directeur sportif de la s'est exprimé au micro de Sky Sport, évoquant notamment les relations entre le joueur et son entraîneur, Maurizio Sarri. Il a assuré que cette décision avait été prise après une concertation entre les deux hommes.

"Il y a une bonne entente entre Sarri et Ronaldo, a-t-il assuré. Hier [vendredi] ils ont parlé et décidé de poursuivre sur cette voie pour la guérison et pendant ce temps s'entraîner, parce qu'au cours des 15-20 derniers jours il ne s'est pas entraîné de manière continue."

Vendredi, l'entraîneur italien avait justifié son choix de laisser CR7 en dehors du groupe : "À certains moments il faut laisser les joueurs se reposer. Le problème est que mardi il nous a dit qu'il n'était toujours pas bien. L'objectif est de le voir de retour pour la ." Les Bianconeri affrontent l' ce mardi en C1 avec en jeu la première place de leur poule.

L'affaire du remplacement prématuré contre l'AC Milan avant la trêve internationale semble bel et bien oubliée.