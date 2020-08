Juve-OL, Maxwel Cornet : "Sur un match, tout peut se jouer"

Dans un entretien pour France Football, Maxwel Cornet a prévenu : selon lui, l'OL a de grands joueurs et n'a aucun complexe à faire face à la Juve.

Non qualifié pour une Coupe d'Europa la saison prochaine, l'Olympique Lyonnais est encore en lice en Ligue des Champions. Mieux, forts de leur victoire lors de leur huitième de finale aller face à la Turin (1-0), les hommes de Rudi Garcia peuvent espérer se qualifier pour les quarts de finale de la compétition. Néanmoins, venir à bout de la Vieille Dame ne sera pas une mince affaire... Pour Maxwel Cornet, déterminé, l'exploit est toutefois à la portée des Gones.

"Sur un match, tout peut se jouer"

Dans un entretien accordé à France Football, le couteau suisse de l'effectif de Rudi Garcia s'est confié sur ce choc face à l'une des plus grandes équipes d'Europe, lequel survient plus de quatre mois après la victoire obtenue à l'aller, le 26 février dernier. Une éternité. "Très loin et en même temps très proche dans les têtes. Ce sont des matches que l'on n'oublie pas comme cela. Gagner contre la Juventus et en plus chez nous, cela reste dans un coin de notre tête", a confié le Lyonnais.





Désormais, place à un retour qui s'annonce compliqué, contexte particulier oblige. "Nous travaillons dur tous ensemble pour aller dans le même sens pour les mêmes objectifs, Paris et maintenant la Juventus. Nous avons très bien travaillé. C'était difficile, mais nous n'avons rien lâché", a prévenu l'ancien du .



Depay : "On n'a pas peur et les joueurs de la Juventus le savent"

Déterminé à venir bousculer la hiérarchie, Maxwel Cornet estime que est une équipe composée de grands joueurs, capables de rivaliser sur un match avec les meilleurs d'Europe. "Nous avons encore des matches très importants en et nous ferons tout ce qu'il faut pour aller les chercher. Sur un match, tout peut se jouer. On veut aller chercher l'Europe. On sait que cela passera par des matches compliqués contre de grandes équipes, mais nous avons aussi une grande équipe avec des joueurs qui n'ont rien à envier à ceux des autres grands clubs", a-t-il expliqué. Championne d' , la Juventus Turin dispose tout de même de sacrés arguments.