Juve-Fiorentina 2-1, la Juve s'impose et remporte un nouveau scudetto

La Juve s'impose de haute lutte contre la Fiorentina en Serie A et remporte un huitième Scudetto consécutif grâce notamment à Cristiano Ronaldo.

La avait vu son sacre retardé la semaine dernière et voulait s'assurer du titre cette semaine face à la . Mais pour ce faire, il fallait réusir un bon début de match et c'est exactement ce qui a fait défaut aux coéquipiers de Cristiano Ronaldo...

Ronaldo brille de nouveau

Dès la sixième minute Milenkovic met Chiesa sur orbite sur le flanc droit. Le défenseur fonce pour centrer du bout du pied. Les joueurs turinois s'emmêlent les pinceaux dans leur surface avec Rugani qui marche sur le bras de Szczesny. Le cuir revient sur Milenkovic qui ne se fait pas prier pour ouvrir la marque.

Mais la Vieille Dame a du caractère et va rétorquer en fin de seconde période. Miralem Pjanic se charge d'un corner côté droit. Alex Sandro vient se jeter d'une tête plongeante au premier poteau, lui qui était totalement esseulé. Lafont ne peut rien faire. 1-1 à la 37e minute. Ce sera le score au repos, mais la Juve ne rassure pas. Szczesny ayant été sauvé deux fois par ses poteaux sur des tirs de Chiesa.

C'est pourtant le club piémontais qui prendra son envol en début de second acte grâce à sa star Cristiano Ronaldo. Ce dernier déborde sur le flanc droit pour un centre puissant au premier poteau où le défenseur central Pezzella dévie du pied gauche dans ses cages. La Juve insiste et peu après l'heure de jeu, Lafont s'emploie pour détourner une demi-volée de Pjanic après un bon centre signé Cancelo. 3-1, le score n'évoluera plus et a Juve s'offre un nouveau titre de champion d' pour la première saison de Cr7 dans les rangs turinois.