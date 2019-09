Juve, Cuadrado en pleine discussion sur son avenir

L'ailier n'a joué que 19 minutes depuis le début de la saison 2019-2020 en Serie A avec le nouvel entraîneur Maurizio Sarri.

Cuadrado était censé être utilisé comme arrière droit après la vente de Joao Cancelo à . Mais Danilo est arrivé en sens inverse et la Juve a aussi Mattia De Sciglio comme option dans cette position.

Mercato - Real Madrid : "Zidane voulait vraiment Pogba"

L'article continue ci-dessous

Les chances de Cuadrado de jouer en tant qu'ailier pourraient également être limitées avec la Juve, Douglas Costa et Federico Bernardeschi occupant déjà le poste. Le contrat du joueur de 31 ans arrive à expiration l'année prochaine et Cuadrado a confirmé qu'il s’assoirait avec le club après la pause internationale pour discuter de sa situation.

"Je suis très heureux et reconnaissant, il me reste un an avec la ", a-t-il déclaré à la presse.

"Dès que je reviens, nous aurons une réunion pour voir ce qui se passe. Je suis entre les mains de Dieu pour prendre la meilleure décision." Cuadrado a débuté pour la lors du match nul 2-2 contre le à Miami vendredi.