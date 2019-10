Juve - Cristiano Ronaldo, le joueur qui gagne le plus sur Instagram devant Messi… et Beckham

Avec 42,8 M€ de gains annuels grâce à ses contenus sponsorisés sur Instagram, CR7 écrase la concurrence, dont celle de Lionel Messi.

Être l’un des meilleurs footballeurs de la planète octobre certains avantages. Comme celui d’avoir un confortable salaire, d’une part, mais aussi des revenus publicitaires conséquents. À ce niveau, il y a d’abord les publicités que l’on voit tous, à la télévision ou dans les affichages urbains, mais également d’autres plus… subtils.

Le réseau social Instagram est d’ailleurs le terrain de jeu préféré des annonceurs. Et pour faire passer leur message plus facilement, mieux vaut le confier aux personnes les plus suivies. Les célébrités donc, mais surtout les sportifs.

850.000 € par post pour CR7

Le site spécialisé Buzz Bingo a récemment analysé et comparé les revenus «Instagram» des plus grandes célébrités, et c’est un euphémisme de dire que Cristiano Ronaldo, l’attaquant de la , écrase la concurrence. Avec 42,8 M€ par an, soit 850.000 € par post, le Portugais devance largement le second sportif le mieux rémunéré : Lionel Messi, bloqué à 20,8 M€ !

Quatre autres footballeurs se trouvent dans le Top 10, dont deux retraités. Car même hors des terrains de football, David Beckham parvient à s’emparer de la 4e place du classement avec 9,5 M€ par an, derrière la célèbre Kendall Jenner et devant la chanteuse Selena Gomez, Neymar (6,45 M€), Zlatan Ibrahimovic (3,5 M€), Kylie Jenner et Ronaldinho (2,3 M€).

Le Top 10 des revenus "Instagram" :

1. Cristiano Ronaldo : 42,8 M€ par an

2. Lionel Messi : 20,8 M€ par an

3. Kendall Jenner : 14,2 M€ par an

4. David Beckham : 9,5 M€ par an

5. Selena Gomez : 7,1 M€ par an

6. Neymar : 6,45 M€ par an

7. Zlatan Ibrahimovic : 3,5 M€ par an

8. Kylie Jenner : 3,4 M€ par an

9. Ronaldinho : 2,3 M€ par an

10. Khloe Kardashian : 1,2 M€ par an