Juve-Cristiano Ronaldo, la presse italienne parle déjà de départ

L'attaquant vedette de la Juventus Turin devrait quitter la Vieille Dame après l'élimination précoce en Ligue des champions selon la presse locale.

Vers un divorce anticipé entre Cristiano Ronaldo et la Juve ? C'est en effet ce qu'affirme la presse italienne ce jeudi, estimant que l'élimination précoce que vient de vivre le club piémontais en C1 devrait conduire Cr7 à un départ anticipé.

Un petit tour et puis s'en va ?

La première année de Cristiano Ronaldo à la a semblé aller sur des roulettes jusqu'à l'élimination spectaculaire en par la très séduisante et jeune équipe de l' Amsterdam.

Cet échec pour le moins inattendu arait, selon certaines sources, causé la détérioration des relations entre la star portugaise et son nouveau club qui en avait fait l'acquisition avec grand fracas médiatique l'été dernier depuis le .

En , on spécule en effet sur un départ prématuré de Ronaldo. Malgré le fait que le joueur ait signé jusqu'en 2022 au moment de rallier le club au maillot zebré de noir et de blanc. La prochaine saison de Cristiano Ronaldo serait ainsi la dernière au sein de la 'Vecchia Signora', d'après une indiscrétion de La Repubblica.

On parle d'un divorce anticipé causé par la déception des deux parties pour les résultats de la première saison avec CR7 dans cette si ambitieuse Juve. La confiance mutuelle entre le club et le joueur serait d'ores et déjà endommagée, car le huitième Scudetto consécutif ne suffit ni à la Juventus ni à Cristiano.

Le club attendrait plus du joueur et voudrait d'ailleurs plus de renforts selon La Gazzetta dello Sport cette fois. Le club, qui ne triomphera pas dans la Coppa italienne cette saison après avoir été éliminé par l' , va très vraisemblablement célébrer ce samedi le titre de dans une ambiance douce-amère, marquée par la décevante élimination européenne contre l’Ajax qui a fait tant de dégâts à Turin.

À noter aussi que l'élimination en quarts de finale de la Ligue des champions a eu des conséquences économiques pour la Juventus, qui a vu le prix de son action chuter en bourse.