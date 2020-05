Juve : après Rabiot, Higuain fait son retour à Turin

Gonzalo Higuain est le dernier joueur de la Juve à avoir effectué son retour à Turin après Adrien Rabiot.

Gonzalo Higuain est de retour à Turin. Resté au chevet de sa mère malade en , l'ancien joueur du est enfin de retour dans le Piémont.

Higuain avait quitté l' le 19 mars dernier. Il devra désormais subir 14 jours de quarantaine imposés par la réglementation italienne.

Toujours lié par une année de contrat avec la Vieille Dame, Higuain pourrait quitter les bianconeri lors du prochain mercato.

Rien de certain, dans l'état actuel des choses, mais le sentiment est que la Juve a l'intention de se concentrer sur un profil plus jeune et, surtout, avec des caractéristiques différentes de Pipita.