Juve, Allegri va prendre une année sabbatique : "Je dois recharger mes batteries"

Le très convoité coach de la Juve va se reposer, il a indiqué ce jeudi qu'il ne prendra pas de club pour la saison prochaine.

Après un dépoart surprise de la Juve suite à un nouveau titre de champion d' remporté avec les Turinois, Massimiliano Allegri a affirmé ce jeudi qu'il ne prendrait pas d'équipe la saison prochaine, privilégiant ainsi le repos.

Real Madrid, les premiers mots d'Eden Hazard

Le tacticien italien va se ressourcer pendant une année sabbatique où il va reprendre sa vie privée en main selon ses propres dires :

L'article continue ci-dessous

"Je dois recharger mes batteries et réorganiser ma vie personnelle. Je me reposerai un an afin de retrouver la famille, les enfants et les amis après tant d'années. Ces 16 dernières années, j'étais dans la centrifugeuse. Cette année je vais me ressourcer pour la prochaine", a ainsi expliqué le coach transalpin lors d'un débat qui s'est tenu au Castello Sforzesco de Milan sur le thème de la «gestion des dirigeants» ce jeudi.

Pour rappel et malgré un bail courant jusqu’en juin 2020 avec la Turin, Massimiliano Allegri avait plié bagages au cours de la saison écoulée. L’ancien coach du Milan avait expliqué ce départ inattendu en conférence de presse :

« Le moment était venu de se séparer de la meilleure des façons. On a parlé, on a discuté. Chacun a donné son avis sur le futur et sur ce qu’il faut pour la Juve. Le club a jugé que le mieux était que je ne sois plus l’entraîneur. Je vis ce moment avec sérénité. Dans la vie professionnelle, il y a des moments où on se sépare, c’est physiologique.", avait-il détaillé.