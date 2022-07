Juve : Allegri, Di Maria et Scudetto… Paul Pogba s’est confié en conférence de presse

Officiellement de retour à la Juventus et présenté ce mardi, Paul Pogba a tenu sa première conférence de presse dans la foulée.

Pogback confirmé. Après l’officialisation de son transfert et les quelques formalités marketing qui suivent, Paul Pogba a pris place dans un fauteuil face à la presse pour tenir sa première conférence de presse en tant que nouveau joueur de la Juventus. Extraits.

Pogba a «grandi» à Manchester

Le désormais ex-joueur de Manchester United a d’abord assuré ne plus être le même joueur que celui qui a quitté Turin pour… MU il y a six ans. Mais sans cracher sur le passé : «Parfois, les choses ne se passent pas forcément comme on le voudrait, mais je suis content de mes années à Manchester. J’ai grandi, j’ai beaucoup appris et je suis devenu un homme. Maintenant, le présent compte et je suis là !», a déclaré Pogba.

L'article continue ci-dessous

À lire : José Mourinho «frustré» par le mercato

Son retour à la Juve, six ans après son départ, c’est avant tout un choix du coeur : «Quand j’ai choisi la Juve, c’est à un moment où mon coeur m’a dit que la Juve était ma prochaine destination. J’ai senti à l’intérieur de moi-même que c’était ici que je voulais revenir, et j’ai pris ma décision», a poursuivi La Pioche, qui revient pour «continuer à grandir, et gagner le Scudetto».

Un homme a également beaucoup compté dans son choix : Massimiliano Allegri, son entraîneur de 2014 à 2016, revenu sur le banc de la Juve en 2021. «On a toujours gardé le contact, même quand j’étais à Manchester. J’ai toujours eu une excellente relation avec lui, et de merveilleuses années quand j’étais là. C’est le bon moment pour revenir, et avec la bonne personne», a assuré celui qui est depuis devenu champion du monde.

Di Maria, Pogba se réjouit

Pogba est également ravi d’évoluer avec Angel Di Maria, recruté librement par la Juve cet été. «On connaît sa classe, il a une énorme expérience et il a beaucoup gagné partout où il est passé, a reconnu le Tricolore. J’ai vu dès les premiers jours que c’était un grand champion, et qu’il vient ici avec une grande envie de gagner». Gagner, sans doute le mot le plus utilisé par Pogba ce mardi : de bon augure pour les supporters bianconeri ?