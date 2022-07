AS Roma : José Mourinho "frustré par le mercato"

L'entraîneur portugais demande un effort à Friedkin pour renforcer l'équipe et faire venir deux milieux de terrain et un attaquant dans la capitale.

Lorsqu'il parle, il parvient toujours à attirer l'attention. Et cette fois encore, José Mourinho a fait des déclarations qui ne manqueront pas de faire débat. Habitué à voir ses souhaits exaucés sur le marché des transferts, le technicien portugais a longtemps été celui qui dépensait le plus d'argent sur le mercato dans ces différents clubs.

Mourinho s'agace

Mais en s'engageant avec l'AS Roma, José Mourinho se doutait qu'il devrait être plus patient et flexible concernant l'investissement sur le marché des transferts. Comme le révèle le Corriere dello Sport, l'entraîneur de la Roma, en marge de l'événement organisé au Mercati di Traiano pour l'Expo Phygital Sustainability auquel participe sa fille Matilde, a évoqué la situation du marché du football des Giallorossi.

"Je suis un peu frustré par le marché, mais restons calme", a lancé José Mourinho. Des mots qui laissent entendre que le Special One n'est pas entièrement satisfait des transactions effectuées par le club. Le gardien de but Mile Svilar, l'arrière droit Zeki Celik et le milieu de terrain Nemanja Matic sont arrivés à Trigoria, Mkhitaryan étant parti à l'Inter Milan.

Deux milieux de terrain et un attaquant demandé

José Mourinho, en plus des trois joueurs susmentionnés, demande au moins deux autres milieux de terrain et un renfort en attaque alors que son directeur sportif, Pinto travaille dans ce sens. Au milieu du terrain, le bras de fer avec Sassuolo pour faire revenir Davide Frattesi dans la capitale continue, mais le club de la Louve surveille le marché à la recherche d'autres profils.

En attaque, le rêve de José Mourinho et de l'AS Roma se nomme Paulo Dybala. L'ancien attaquant de la Juventus est toujours libre de tout contrat et n'a pas signé à l'Inter Milan, où il ne signera pas tant que le club milanais ne dégraissera pas en attaque, alors qu'il était pressenti pour rejoindre le vice-champion d'Italie 2021-2022.

Toujours dans le secteur offensif, le nom de Wilfried Zaha a été évoqué dans une négociation qui pourrait également impliquer Felix Afena-Gyan. Du côté des départs, la situation de Nicolò Zaniolo reste en suspens. La Juventus l'aime bien, mais la Roma demande au moins 50 millions d'euros pour lui. Une somme qui pourrait aider l'AS Roma à financer la suite de son mercato, si tenté que la Juventus accepte de payer autant pour le grand espoir du football italien.