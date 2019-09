Juve 2-0 SPAL - Cristiano Ronaldo et la Vieille Dame leaders provisoires

La Juventus Turin n'a pas eu à forcer son talent pour s'imposer 2 buts à 0 face à la SPAL ce samedi. Les buts ont été inscrits par Pjanic et Ronaldo.

Toujours à la poursuite de l' , leader du championnat avec deux points d'avance en ayant gagné ses cinq matches, la Turin voulait enchaîner contre le relégable , ce samedi, devant ses supporters. À quatre jours d'un match face au en Ligue des Champions, les hommes de Maurizio Sarri se sont imposés sans forcer, avec les présences des Français Blaise Matuidi et Adrien Rabiot dès le coup d'envoi, une grande première pour le second cité.

La SPAL limite la casse grâce à son gardien de but

L'ouverture du score a été à mettre à l'actif de l'ancien lyonnais Miralem Pjanic juste avant la mi-temps (45e) sur une merveille de reprise de volée allant se loger dans la lucarne opposée du portier adverse. Avant cela, Cristiano Ronaldo, Sami Khedira et Paulo Dybala n'étaient pas parvenus à faire trembler les filets adverses sur leurs différentes tentatives. À la mi-temps, la Juventus avait assuré le minimum, le gardien Berisha évitant la déroute de la Spal à maintes reprises.

Au retour des vestiaires, ce même Berisha continuait de se mettre en évidence sur de nouvelles tentatives de Paulo Dybala (66e) et Cristiano Ronaldo (68e). Mais après avoir maintenu un écart d'un but pendant de longues minutes, le portier de la SPAL allait finalement céder à la 77ème minute sur une tête catapultée du Portugais, qui profitait d'un centre parfait de Paulo Dybala pour doubler la mise et faciliter la fin de match de la Juventus Turin. En attendant le match de l'Inter Milan, le Champion en titre reprend provisoirement la première place du classement en , avec un point d'avance sur les hommes d'Antonio Conte.