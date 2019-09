Justice - Sa suspension bientôt levée, Michel Platini annonce son retour

Bientôt libéré de sa suspension de toute activité liée au football, Michel Platini a annoncé préparer son retour, dans des propos accordés à RTS.

Après plusieurs années compliquées sur un plan judiciaire comme personnel, Michel Platini entrevoit bientôt la fin du tunnel. Suspendu 4 ans de toute activité liée au football en 2015 par la justice interne de la FIFA pour un paiement controversé de 2 millions de francs suisses, reçu du président de la FIFA, Sepp Blatter, lui aussi suspendu, l'ancien numéro 10 de l'équipe de va bientôt voir sa suspension prendre fin.

En effet, celle-ci prendra fin ce lundi 7 octobre, dans moins d'un mois donc, et devrait permettre à l'ancienne légende de la Turin de reprendre certaines activités, comme en témoignent ses dernières déclarations accordées à la télévision suisse RTS.

Michel Platini reviendra, et compte publier un livre

"Je reviendrai. Je ne sais pas où, je ne sais pas comment. Je ne peux pas rester sur une suspension, même si c'est une suspension faite par des abrutis", a ainsi affirmé le Français, dans un long entretien publié ce vendredi.

L'article continue ci-dessous

​

"J'ai été victime d'une forme de complot, oui, tout à fait, entre les gens de la FIFA et les gens du ministère public suisse (MPC). Il y a eu une entente, une entente cordiale entre la FIFA et le MPC pour me virer. Je ne dis pas que c'est un complot de l'Etat suisse", a ensuite ajouté Michel Platini.

Désormais âgé de 64 ans, celui qui avait été président de l'UEFA a également indiqué qu'il allait publier un livre portant sur "les 20 dernières années de sa vie". Un ouvrage voué à rendre publique "la vérité". Autant dire qu'après avoir respecté les sanctions à son encontre, pour des accusations qu'il a toujours nié, Michel Platini s'apprête à faire son retour avec la ferme intention de laver les affronts passés.