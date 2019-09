Justice, 2 ans et 8 mois avec sursis pour Arda Turan

Arda Turan risquait jusqu'à douze ans de prison : il a finalement écopé d'une peine de deux ans et huit mois avec sursis.

Le milieu de terrain turc Arda Turan, passé par l' et le , a été condamné par un tribunal d'Istanbul à une peine de deux ans et huit mois de prison avec sursis pour blessures corporelles et possession illégale d'arme à feu, selon les informations de l'agence de presse Anadolu.

Le milieu offensif, prêté à Basaksehir par le Barça, avait été impliqué dans une bagarre avec le chanteur turc Berkay Sahin en octobre 2018. Les procureurs avaient initialement requis une peine de 12 ans de prison.

L'acte d'accusation relate que le joueur avait approché l'épouse de Sahin, Ozlem, dans une boîte de nuit. Une bagarre a alors éclaté et Turan a cassé le nez du chanteur. Le jour suivant, l'ancien colchonero est parti visiter à Sahim à l'hôpital, une arme à feu à la main.

Turan avait également été accusé de harcèlement sexuel, mais cette charge a été abandonnée mercredi.