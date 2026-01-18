Jurgen Klopp au Real Madrid, la réponse hilarante

L'ancien manager de Liverpool et du Borussia Dortmund figure parmi les candidats pressentis pour succéder à Xabi Alonso, limogé après moins de huit mois à la tête du club madrilène.

Après des mois de spéculations intenses sur son avenir, Alonso a quitté son poste d'entraîneur du Real Madrid lundi. Si le club a annoncé une décision « d'un commun accord », il a été largement rapporté que l'Espagnol – qui a évolué chez les Merengues en tant que joueur entre 2009 et 2014 – a été limogé suite à la défaite 3-2 du club en finale de la Supercoupe d'Espagne face à Barcelone, son rival historique.

Le Real Madrid a déclaré dans un communiqué : « Xabi Alonso aura toujours l'affection et l'admiration de tous les supporters madrilènes car il est une légende du Real Madrid et a toujours incarné les valeurs de notre club. Le Real Madrid restera toujours sa maison.

« Notre club remercie Xabi Alonso et l'ensemble de son staff technique pour leur travail et leur dévouement durant cette période, et leur souhaite le meilleur pour la suite de leur parcours. »

Alonso a été nommé successeur de Carlo Ancelotti au Real Madrid en juin 2025, après avoir reçu des éloges unanimes pour son travail au Bayer Leverkusen, qu'il a mené au doublé Bundesliga-Coupe d'Allemagne en 2023-2024.

L'entraîneur de 44 ans a depuis été remplacé par Alvaro Arbeloa, mais le mandat de son ancien coéquipier de Liverpool a débuté de façon cauchemardesque, le Real s'inclinant 3-2 face à Albacete, pensionnaire de deuxième division, en Coupe du Roi mercredi.

La durée du contrat d'Arbeloa n'étant pas divulguée, les spéculations vont bon train quant à la volonté du Real de se laisser toutes les options ouvertes afin de trouver le successeur idéal d'Alonso sur le long terme.

Un homme dont le nom est régulièrement cité pour un transfert retentissant au Real Madrid est Jürgen Klopp, sans emploi depuis son départ de Liverpool à la fin de la saison 2023-2024 de Premier League.

L'entraîneur de 58 ans est largement considéré comme l'un des plus grands de sa génération. Sous sa direction, les Reds ont remporté de nombreux titres, dont la Premier League 2019-2020, le premier sacre du club en 30 ans.

Avant de passer neuf ans sur le banc d'Anfield, Klopp a entraîné le Borussia Dortmund, qu'il a mené à deux titres consécutifs de Bundesliga en 2010-2011 et 2011-2012, au cours d'une période faste de sept ans dans son pays natal.

Alors que les rumeurs d'un possible transfert au Real Madrid vont bon train, Klopp a dû répondre à une question indiscrète d'un journaliste cette semaine, alors qu'il assistait à un match de basket.

Interrogé brièvement par ESPN Pays-Bas lors du match NBA opposant le Orlando Magic aux Memphis Grizzlies à Berlin, l'entraîneur s'est entendu dire qu'« au Real Madrid, on adore le basket aussi », une allusion au Real Madrid Baloncesto, considéré comme l'une des meilleures équipes de basket d'Europe.

Fidèle à son habitude, Klopp a éclaté de rire en réaction à cette remarque. avant d'ajouter poliment : « Oui, c'est super. Peut-être que certains d'entre eux [au Real] ont regardé le match ce soir. »