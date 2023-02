Jurgen Klopp au Real Madrid ? L'incroyable scénario

Jürgen Klopp pourrait vivre ses derniers mois en tant que manager de Liverpool.

Il semble de plus en plus évident que le cycle merveilleux du manager allemand en Premier League est sur le point de s'achever, et il reçoit de nombreuses critiques pour la situation actuelle de son équipe. Les résultats et les sensations qu'ils laissent sont bien loin de ce qu'ils ont réalisé la saison dernière, ce qui les amène à envisager de se séparer.

Ancelotti pas encore parti

Sept ans après son arrivée à Anfield, il est indéniable qu'il mérite d'être considéré comme une légende de l'institution, pour tout ce qu'il a accompli, et pour avoir fait des Reds un rival redoutable à nouveau. Il est toujours considéré comme l'un des meilleurs entraîneurs de la planète, et il ne lui faudra pas longtemps pour trouver un nouveau travail. Sans aller plus loin, Florentino Pérez a toujours pensé à l'ancien joueur du Borussia Dortmund et de Mainz 05 pour entraîner le Real Madrid.

Et aujourd'hui, il aurait une opportunité incroyable de le faire signer, même si Carlo Ancelotti a encore un contrat en vigueur. Mais il n'est pas du tout certain que l'Italien restera au Santiago Bernabéu une année de plus, et tout dépendra des succès qu'il obtiendra dans les prochaines semaines. S'ils ne gagnent pas de trophées, son licenciement est pratiquement garanti. Et le président a déjà commencé à réfléchir à ce que serait le projet de l'Allemand.

Parce qu'ils ont eu des contacts, et que Klopp a expliqué les exigences économiques qu'il aurait. De même, il exigera l'arrivée de divers renforts galactiques, dont un en particulier, Jude Bellingham, se distingue. Ce n'est pas un secret qu'il est obsédé par le milieu de terrain de 19 ans, et c'est pour cette raison qu'il faisait tout son possible pour l'amener à Liverpool, bien qu'il ait déjà oublié cette possibilité.