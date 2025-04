Jurgen Klopp au Real Madrid, c'est terminé

Getafe vs Real Madrid

Le Real Madrid pourrait être à la recherche d'un nouvel entraîneur cet été. Carlo Ancelotti serait menacé de licenciement

Le club a déjà échoué dans sa tentative de conserver son titre en Ligue des champions remporté il y a dix mois et, à ce stade, il est également en passe de perdre la Liga face à son rival, le FC Barcelone.

Pour l'instant, Ancelotti est en sécurité. Le Real Madrid n'a pas encore pris de décision quant à son licenciement un an avant l'expiration de son contrat, décision qui interviendra une fois la saison terminée. Cela n'empêche pas de nombreux entraîneurs d'être pressentis pour ce poste, dont Jürgen Klopp.

L'avenir de Carlo Ancelotti comme entraîneur du Real Madrid a été fortement spéculé ces dernières semaines

Klopp, qui occupe le poste de directeur sportif mondial du groupe Red Bull depuis le début de l'année civile, n'est plus entraîneur depuis son départ de Liverpool à la fin de la saison 2023-24. Si des personnes au Real Madrid seraient favorables à son arrivée, il n'y pense pas.

Ancelotti regarde vers l'avenir.

Comme le rapporte The Telegraph, Klopp a exclu un transfert au Real Madrid cet été, n'envisageant pas de revenir sur le banc avant l'été 2026 au plus tôt – et il est probable qu'il ne revienne pas du tout à la tête d'une équipe.

Le point positif pour le Real Madrid est que Klopp n'était pas le principal candidat au poste d'entraîneur – il s'agit toujours de Xabi Alonso, l'entraîneur du Bayer Leverkusen. Mais à ce stade, il est difficile de dire s'il fera son retour au Bernabéu, où il a joué pendant plusieurs années.