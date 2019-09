Julien Stéphan : "Générer autant d’émotions que la saison dernière"

Alors que le Stade Rennais débute sa campagne de Ligue Europa par la réception du Celtic jeudi soir, son entraîneur se voulait ambitieux ce mercredi.

Auteur d'un parcours ambitieux pour son retour en Coupe d'Europe la saison passée, le s'apprête à débuter une nouvelle campagne en jeudi soir (18h55), face aux Ecossais du . Face à leurs supporters, les Bretons seront bien inspirés de prendre les trois points s'ils espèrent se qualifier pour les phases finales, eux qui ont hérité d'un groupe relevé lors du tirage au sort.

Et cela n'a pas échappé à leur entraîneur Julien Stéphan, présent en conférence de presse ce mercredi. "C’est un groupe complètement différent de celui de la saison dernière, beaucoup plus difficile, avec un adversaire qui truste les titres de champion depuis plusieurs années, huit titres consécutifs, qui a l’habitude de jouer la Ligue des Champions, normalement calibrée pour cela avec beaucoup d’expérience, de références sur le plan européen", a ainsi confié l'entraîneur des Rouge et Noir, qui espère toutefois que son équipe saura élever son niveau de jeu comme elle avait su le faire l'an passé.

"Le Celtic est incontestablement une équipe qui va exister dans ce groupe-là"

"Ce que je peux vous promettre, c’est que le groupe a envie de générer autant d’émotions que la saison dernière. Ensuite, les résultats on ne peut pas les prévoir. Mais vous pouvez compter sur nous pour nous engager au maximum dans cette compétition, fournir le plus d’efforts possibles à chaque rencontre pour obtenir les meilleurs résultats possibles. C’est l’engagement que l’on peut prendre", a ajouté le technicien.

S'il estime que les Italiens de la Rome feront logiquement figure de favoris dans ce groupe, Julien Stéphan ne prend pas non plus le Celtic à la légère. Une équipe qui, selon lui, a les armes pour truster les premières places.

"Je pense que le Celtic fait partie des équipes qui peuvent se classer juste derrière la Lazio, en tout cas en termes d’expérience, de qualité du groupe, de vécu, de valeur de l’effectif. Le Celtic est incontestablement une équipe qui va exister dans ce groupe-là et qui va performer. Nous, on doit faire six matches à 100 %, au maximum de nos capacités pour avoir les meilleurs résultats possibles et espérer sortir de ce groupe". À l'aise à domicile, comme en témoigne sa victoire en championnat face au (2-1), nul doute que Rennes a les qualités pour bousculer la hiérarchie.