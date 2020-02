Julian Nagelsmann révèle pourquoi il a refusé le Real Madrid

Au lieu de rejoindre Leipzig, Julian Nagelsmann aurait pu s'installer sur le banc du Real en 2018. Mais il a décliné cette proposition.

L'entraîneur Julian Nagelsmann, qui est actuellement en charge du , a révélé pourquoi il a tourné le dos au en 2018. "Lorsque le Real Madrid appelle, il est normal que vous y réfléchissiez", a confié le technicien de 32 ans à The Independent. "Au début, j'ai été surpris. J'ai pesé le pour le contre et je ne me sentais pas à l'aise pour y aller. Je veux m'améliorer. Si vous allez au Real Madrid, vous n'avez pas le temps de vous améliorer en tant qu'entraîneur", a-t-il ajouté.

Au Real, vous devez être "déjà le meilleur", a poursuivi Nagelsmann. Pour rappel, le Real Madrid avait ciblé l'entraîneur de avant la saison 2018/19 en tant que successeur de Zinedine Zidane, lequel venait de démissionner.

Nagelsmann, cependant, a souligné son ambition : "Je ne suis pas le meilleur pour le moment. Mais j'avoue que je veux être l'un des meilleurs à l'avenir. Si vous allez au Real ou au Barça, les fans, les médias et les décideurs ne vous laissent pas le temps de grandir là-bas. "

La barrière de la langue a également été à l'origine de la décision de rester en . "La langue est très importante pour moi. J'aime communiquer. Je ne parle pas encore espagnol. Je peux seulement dire:" Hola, que tal? " [Bonjour, comment allez-vous? ]", a-t-il confié

En , Nagelsmann se bat actuellement avec RB Leipzig pour le titre de championnat d'Allemagne. Il est toujours sous contrat avec ce club jusqu'en 2023.