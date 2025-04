Jules Koundé vers un transfert pharaonique

FC Barcelone vs Real Madrid

Barcelone pourrait être contraint de se séparer d'un joueur important cet été afin de financer son activité de transfert.

Frenkie de Jong et Ronald Araujo ont été évoqués comme candidats, mais un nom surprenant pourrait désormais être ajouté à la liste.

Jules Koundé a été l'un des meilleurs joueurs du Barça cette saison, et son succès est d'autant plus impressionnant qu'il évolue souvent au poste d'arrière droit. Les dirigeants du club sont ravis de son arrivée, ce qui explique pourquoi un nouveau contrat est prévu dans les semaines à venir.

Le contrat actuel de Koundé expire en 2027, et Barcelone souhaite non seulement le lier plus longtemps afin d'éviter tout risque à terme, mais aussi parce que l'international français suscite l'intérêt de la Premier League.

Chelsea cherche désespérément à recruter Koundé cet été, après l'avoir manqué à Séville. Et maintenant, Arsenal les rejoint dans la course : MD (via Barca News Network) rapporte que les demi-finalistes de la Ligue des champions s'apprêtent à faire une offre de 65 millions d'euros.

Il est à noter que Koundé dispose d'une clause libératoire d'un milliard d'euros à Barcelone, il n'y a donc aucune pression pour vendre ou même négocier. Et à moins que le joueur ne manifeste clairement son intérêt, il ne serait pas surprenant qu'Arsenal soit catégoriquement repoussé.

À 26 ans, Koundé est un joueur sur lequel Barcelone peut compter pendant de nombreuses années encore. Et puisqu'il a résolu les problèmes persistants du latéral droit, il y aura certainement une forte volonté de repousser toute offre. Un accord contractuel y contribuerait également, même si un échec de ce côté pourrait ouvrir la porte à Arsenal.