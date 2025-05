Jules Koundé va au clash avec un journaliste

Jules Koundé a pour la deuxième fois en quelques semaines, démenti sur les réseaux sociaux les rumeurs qui pesaient sur lui.

Après que Marc-André ter Stegen ait été le premier à interpeller les médias catalans, Koundé a dénoncé à deux reprises des informations mensongères.

La semaine dernière, Koundé s'est rendu à Milan en tant que supporter du FC Barcelone, encourageant ses coéquipiers depuis les tribunes du Giuseppe Meazza, alors que les Blaugrana s'étaient inclinés de justesse. Le Français, blessé au match aller, a également été forfait pour le Clasico contre le Real Madrid. Il a sans aucun doute participé activement aux célébrations, le FC Barcelone ayant quasiment remporté la Liga.

L'artiste américain Travis Scott était présent à Montjuic pour le Clasico et a été enthousiasmé par l'événement, assistant à un match palpitant à sept buts. Plus tard dimanche soir, Scott s'est produit à la discothèque Opium, près de la plage de la Barceloneta, un événement auquel plusieurs joueurs Blaugrana auraient assisté, selon certaines rumeurs. MD a publié que Koundé était l'une des six stars présentes, avec Pedri, Ferran Torres, Gavi, Marc Casado et Hector Fort.

Pourtant, Koundé a nié l'information sur les réseaux sociaux, déclarant : « Encore un mensonge… Je n'étais pas à proximité. Ce n'est pas du journalisme. Faites mieux que Roger Torello et Mundo Deportivo.» Il n'est peut-être pas fan d'Opium.

Lors de son séjour à Milan, Koundé aurait été entendu dire : « Je ne sais pas pourquoi Lewandowski joue, comme il est », en référence à la convalescence de Robert Lewandowski. L'attaquant polonais est arrivé juste avant le coup de sifflet final et a joué la prolongation contre l'Inter, semblant hors de rythme.

Koundé n'a rien dit de tel, et a interpellé la journaliste de Radio Catalunya, Laia Tudel, sur les réseaux sociaux.