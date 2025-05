Jude Bellingham première victime de Xabi Alonso ?

Jude Bellingham a créé la surprise la saison dernière en évoluant vers un rôle beaucoup plus offensif et en inscrivant de nombreux buts.

Le coup de maître de Carlo Ancelotti a cependant fait son temps chez les Merengues, qui envisagent un changement de poste.

Suite au départ de Karim Benzema, et avec Joselu Mato comme seul attaquant recruté, Ancelotti a conçu un système avec Bellingham arrivant en profondeur dans le dernier tiers du terrain, et Vinicius Junior et Rodrygo Goes devant lui. Bellingham a totalisé 23 buts et 13 passes décisives en 43 matchs. Cette saison, il affiche toujours un excellent bilan de 14 buts et 13 passes décisives, mais il devrait jouer plus bas à partir de la saison prochaine.

Selon Marca, Bellingham retrouvera un rôle plus traditionnel au milieu de terrain. Le club a décidé que ce serait la meilleure solution pour l'équipe, et il jouera probablement en double pivot la saison prochaine, ou en trois, comme il le faisait auparavant au Borussia Dortmund.

Martin Zubimendi et Alexis Mac Allister ont été cités avec les Merengues, mais la priorité étant donnée à la défense cet été, Bellingham devrait revenir jouer plus bas, comme il l'a fait contre Barcelone en finale de la Coupe du Roi. Ils estiment que ses talents créatifs seront bénéfiques pour l'équipe, même s'il a une marge de progression défensive.

Un autre facteur pris en compte est que, dans son rôle actuel, évoluant en position centrale mais devant défendre sur le flanc gauche, il a reçu trop de travail, ce qui a eu des conséquences physiques.

Le même média a rapporté que Bellingham serait probablement forfait cet été, une opération à l'épaule étant probablement nécessaire. Selon que ce soit avant ou après la Coupe du Monde des Clubs, cela le priverait probablement de la majeure partie de la pré-saison, voire du début de saison. Cela lui laisserait évidemment moins de temps pour s'adapter à son nouveau rôle.