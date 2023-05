Juan Pablo Sorin ne comprend pas les insultes envers Lionel Messi

Les insultes dont Lionel Messi a fait l'objet au Paris Saint-Germain sont "injustes" et "absurdes", a déclaré son compatriote Juan Pablo Sorin à GOAL.

Le septuple Ballon d'Or s'apprête à mettre un terme à son séjour de deux saisons dans la capitale française, la décision ayant été prise de ne pas prolonger un contrat qui arrivait à expiration. Messi a fait l'objet de nombreuses critiques après avoir appris qu'il ne resterait pas au Parc des Princes. Des fans se sont rassemblés devant le siège du PSG pour insulter le grand joueur et sa superstar Neymar. Sorin, qui jouit d'une grande estime de la part des Parisiens après son propre passage chez les géants de la Ligue 1, est déçu de voir que l'accord de 2021, qui promettait tant, arrive à une conclusion douloureuse.

L'ancien international argentin Sorin a déclaré à GOAL : "Ça fait mal de voir ce qui se passe en ce moment. Je ne sais pas ce qui va se passer dans les prochaines heures ou ce qui va se passer dans le futur, je lui souhaite toujours le meilleur. C'était une situation difficile pour lui de quitter Barcelone à l'époque. Je pense qu'il a donné au PSG des moments extraordinaires. Le rêve, c'est la Ligue des champions et chaque élimination fait mal. Je considère que les insultes sont injustes, absurdes. J'aurais voulu que la fin entre Leo et Paris soit différente à cause de l'amour que j'ai pour les deux parties. Cela ne devait pas se terminer comme ça".

Si Messi a connu des moments difficiles en France, la campagne 2022-23 a été mémorable puisqu'il a enfin pu goûter à la gloire de la Coupe du monde au Qatar. Sorin, qui a brièvement côtoyé le légendaire attaquant au début de sa carrière internationale, a renchéri sur ce triomphe : "C'est un message sensationnel pour les jeunes. Ne pas abandonner malgré les critiques ou la déception personnelle de ne pas avoir réussi quelque chose. Ne pas s'arrêter, ne pas abandonner et continuer. Leo l'a montré par ses efforts, sa préparation et, bien sûr, son talent. Messi a joué la meilleure Coupe du monde possible. Il a porté le drapeau du leader dans les moments les plus difficiles et sa présence a été constante. Le monde entier voulait que Leo soit champion du monde. Tout le monde pensait que Leo ne pouvait pas prendre sa retraite sans une Coupe du monde".

Messi n'est toujours pas en mesure d'envisager de raccrocher les crampons, que ce soit en club ou en sélection, et le joueur de 35 ans est en train de réfléchir aux options qui s'offrent à lui, alors qu'il est lié à des transferts estivaux vers Barcelone, la MLS ou le Moyen-Orient.