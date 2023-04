"Les joueurs étaient cuits", Pascal Dupraz explique comment il gérait le ramadan à Saint-Etienne

Ancien entraîneur de Saint-Etienne, Pascal Dupraz explique comment entraîner les joueurs pendant la période du ramadan.

La Fédération française de football a demandé aux arbitres de ne pas interrompre les matches pour permettre aux joueurs de confession musulmane de pouvoir rompre le jeûne pendant la période du ramadan.

"Chacun vit sa religion comme il le souhaite", rappelle Dupraz

Consultant pour les « Grandes Gueules », sur RMC, Pascal Dupraz s'est prononcé sur ce sujet : « Encore une fois, je suis pas assez initié mais je crois savoir que les joueurs peuvent reporter le jeûne lorsqu'ils sont dans la compétition. Moi, c'est la santé du joueur qui m'importe. Lorsque vous avez un joueur qui va disputer 94 minutes à pleine intensité et qu'il n'a pas ingurgité des aliments, qu'il ne s'est pas désaltéré, j'ai peur pour sa santé. »

Ancien entraîneur de Saint-Etienne de décembre 2021 à juin 2022, Pascal Dupraz explique qu'il devait avant tout garantir une bonne ambiance dans son vestiaire et explique comment il s'y est pris : « A Saint-Etienne, j'avais 35 joueurs professionnels et 20 étaient de confession musulmane. Ça se passait très bien. Il faut comprendre que les coaches, nous sommes là, quand c'est un sport collectif, pour faire en sorte que tout le monde vit bien. C'est aussi important que d'obtenir des résultats.

« J'ai vu que certains musulmans faisaient la prière dans la salle d'activation, là où les joueurs se préparent avant d'aller à l'échauffement sur le terrain. Par crainte que ça ne déstabilise ceux qui ne priaient pas, et pour mettre les joueurs musulmans dans le confort, je leur ai simplement proposé de venir dans mon bureau. Ils venaient pendant le temps de prière en toute tranquillité se recueillir. Ça ne posait aucun problème. Chacun respectait l'autre. C'est important, c'est une question de respect, tout simplement, de ne rien imposer pour certains, de ne rien revendiquer pour d'autres. Chacun vit sa religion comme il le souhaite. »

Pascal Dupraz propose de reporter le jeûne

En revanche, Pascal Dupraz estime que, selon son expérience à Saint-Etienne, pratiquer le jeûne est incompatible avec la pratique du haut niveau : « Quand vous êtes entraîneur de football et que vous jouez pour le premier jour du ramadan contre l'Olympique de Marseille et que tu as treize joueurs sur la feuille de match qui sont de confession musulmane : quand ils observent tous le jeûne, tu t'aperçois à la mi-temps qu'il y en déjà cinq qui veulent être remplacés parce qu'ils sont occis, par qu'ils sont cuits, parce que c'est le premier jour du ramadan et c'est très difficile pour eux. »

« Je pense que les joueurs professionnels ne devraient pas observer le jeûne pendant la compétition pour le reporter ensuite car ils ont droit de le faire », a expliqué Pascal Dupraz.