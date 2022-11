Qui est le joueur le plus âgé à avoir participé à la Coupe du monde de football ?

Qui est le joueur le plus âgé à avoir participé à un Mondial ? GOAL vous dévoile le nom de ce joueur dont le record sera difficile à battre.

La Coupe du monde 2022 se déroule au Qatar du 20 novembre au 18 décembre. 832 joueurs vont y prendre part dont certains avec un âgés avancés. Le plus vieux sera, sauf forfait sur blessure, le Canadien Atiba Hutchinson, âgé de 39 ans et 9 mois avant ce Mondial. Mais il est encore loin du record.

Il s'agit de l'Egyptien Essam el-Hadari à l'âge de 45 ans et 161 jours le 25 juin 2018 lors du match Arabie saoudite-Egypte (2-1).

S'il n'était pas le gardien n°1 de son équipe lors du Mondial en Russie, son sélectionneur l'a fait jouer lors du dernier match de la phase de groupes, contre l'Arabie saoudite, les Pharaons étant déjà éliminés après deux défaites en deux matches.

Portant le brassard de capitaine tout au long du match, El-Hadari est devenu par la même occasion le plus vieux capitaine d'une équipe au Mondial.

A la deuxième position des joueurs les plus âgés on trouve un autre gardien : le Colombien Faryd Mondragon. Il était âgé de 43 ans et 3 jours le 24 juin 2014 lors du match Japon-Colombie. Il est entré à cinq minutes de la fin du match (troisième journée de la phase de groupes) et son équipe l'a emporté 4-1.

A la troisième place des joueurs les plus âgés on trouve enfin un joueur de champ : l'attaquant camerounais Roger Milla. Il était âgé de 42 ans et 39 jours le 28 juin 1994 lors du match Russie-Cameroun. Roger Milla est entré en jeu à la mi-temps et a scoré deux minutes plus tard.

Qui est le plus vieux joueur à avoir marqué un but à la Coupe du monde de football ?

Il s'agit sans surprise de Roger Milla, là encore lors du match Russie-Cameroun le 28 juin 1994. Milla a marqué à la 47e minute (seulement deux minutes après son entrée en jeu) l'unique de but de son équipe qui a été corrigée 6-1. A 42 ans et 39 jours, son record devrait être difficile à battre.

Qui est le plus vieux joueur à avoir joué une finale de Coupe du monde de football ?

Il s'agit du gardien de but italien Dino Zoff. Il était âgé de 40 ans et 133 jours le 11 juillet 1982 lors de la finale entre l'Italie et l'Allemagne de l'Ouest.

Et comme l'Italie a remporté la finale 3-1, Dino Zoff est également le plus vieux champion du monde de l'histoire.

Quel est le plus vieux joueur à avoir marqué en finale de la Coupe du monde de football ?

Il s'agit de l'attaquant suédois Nils Liedholm. Il était âgé de 35 ans et 264 jours le 29 juin 1958 lors de la finale entre la Suède et le Brésil. Malheureusement pour lui, son équipe, qui jouait pourtant à domicile, s'est inclinée sur le score de 5 buts à 2.