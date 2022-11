Cristiano Ronaldo n'est pas le joueur le plus vieux du Mondial, voici 6 joueurs plus âgés que le Portugais

Du haut de ses 37 années et neuf mois, le buteur portugais Cristiano Ronaldo n’est pas le joueur le plus âgé de la prochaine Coupe du Monde.

L’avant-centre de Manchester United arrive à la septième place des joueurs les plus âgés qui prendront part à la compétition mondiale à partir du 20 novembre prochain.

Ronaldo dans le Top 7

Cristiano Ronaldo est devancé par six autres joueurs expérimentés. Dans la liste, on retrouve l’un de ses compatriotes, deux défenseurs brésiliens, deux gardiens de but ainsi que le capitaine du Canada.

L’ancien défenseur central du Paris Saint-Germain Thiago Silva (38 ans et 2 mois) occupe la sixième place. Cadre des Blues de Chelsea, il aura un grand rôle à jouer dans la défense du Brésil.

Dans la cinquième place, on retrouve le gardien de but néerlandais Remko Pasveer (39 ans et 1 mois). Le portier de l’Ajax Amsterdam est le numéro 1 dans la hiérarchie.

Ensuite vient le tour de Dani Alves (39 ans et 6 mois), l’ancien arrière droit du FC Barcelone. En jambe depuis son départ à l’UNAM Pumas au Mexique, le latéral a prouvé durant les derniers mois qu’il pouvait toujours apporter un plus à la Seleção.

Eiji Kawashima (39 ans et 8 mois), le portier du Racing Club de Strasbourg, occupe la dernière marche du podium. Avec 95 sélections au compteur, le portier d’1m85 est sans conteste l’un des joueurs les plus expérimentés du Japon.

Il est suivi de très près par Pepe (39 ans et 8 mois), le défenseur central du FC Porto et ancien patron de la défense madrilène. Aux côtés de Cristiano Ronaldo, le Portugais va faire jouer toute son expérience pour emmener son équipe le plus haut possible en Coupe du Monde.

Sur la plus haute marche du podium, on retrouve Atiba Hutchinson (39 et 9 mois). Le milieu de terrain défensif du Besiktas est l’un des hommes forts du Canada depuis de très longues années.