José Mourinho intéressé par la Bundesliga ?

Sans club depuis son départ de Manchester United, José Mourinho a laissé entendre qu'il pourrait être intéressé par le championnat allemand.

José Mourinho est actuellement sans club depuis son départ de en décembre dernier. Depuis, le Special One laisse planer le doute sur sa future destination, lui qui ne cache pas qu'il souhaite retrouver un banc dès la saison prochaine. Il a été un temps annoncé au pour remplacer Santiago Solari, avant le retour de Zinédine Zidane.

Dans un entretien accordé à Sport Bild, le Portugais avoue que la est un championnat où il se plairait. "La est une compétition passionnante à mes yeux", a-t-il déclaré au media allemand. "Les équipes du milieu de tableau s'améliorent constamment et favorisent l'existence d'une belle compétition. Des stades complets, une excellente organisation, de bonnes approches tactiques dans de nombreuses équipes, la Bundesliga est vraiment intéressante."

De là à le voir débarquer en l'été prochain ? Les deux plus grands clubs du pays ont changé d'entraîneur en fin de saison dernière et ni Niko Kovac à Munich ni Lucien Favre au ne semblent sur le départ. Un élément que reconnaît volontiers le double champion d'Europe. "Le Bayern est bien sûr un géant. Honnêtement, j'espère que Niko [Kovac] gardera son poste car il a travaillé très fort pour atteindre ce niveau."

Le mois dernier, Mourinho déclarait vouloir remporter un cinquième championnat différent, attisant les rumeurs en et en Allemagne, deux pays où il n'a encore jamais entraîné : "Je peux retourner dans l’un des pays que je connais déjà, ou essayer quelque chose de très important, qui est de travailler dans un cinquième pays et de tout gagner comme je l’ai fait ailleurs." Double vainqueur de la en 2004 avec Porto et 2010 avec l'Inter, l'entraîneur portugais a également été sacré champion dans quatre championnats différents. Au avec Porto (2003 et 2004), en avec (2005, 2006, 2015), en avec l' (2009 et 2010) et en avec le Real Madrid (2012).