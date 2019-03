José Mourinho intéressé par la Ligue 1 et l'Olympique lyonnais ?

Sans club depuis son départ de Manchester United en décembre dernier, l'entraîneur portugais ne serait pas contre l'idée de venir en L1 selon l'Équipe

Après le (Porto), l' ( et ), l' ( ) et l' ( ), José Mourinho pourrait-il découvrir un cinquième championnat en venant en ? D'après l'Équipe, l'entraîneur portugais envisagerait bien de diriger un jour une équipe de .

En France, toujours selon l'Équipe, ce sont deux clubs qui attireraient l'attention du technicien lusitanien à savoir l'AS et l'Olympique lyonnais. C'est bien la deuxième formation citée qui serait la plus susceptible d'accueillir le Special One. Avec l'avenir incertain de Bruno Genesio, José Mourinho pourrait bien prendre les commandes des Gones mais la question de son salaire aux yeux de Jean-Michel Aulas poserait bien problème.

"Tout gagner comme je l’ai fait ailleurs"

À l'AFP, le double vainqueur de la (2004 et 2010) s'était confié à propos de son avenir, affirmant qu'il n'était pas contre de nouveaux projets. "Je peux retourner dans l’un des pays que je connais déjà, ou essayer quelque chose de très important, qui est de travailler dans un cinquième pays et de tout gagner comme je l’ai fait ailleurs."

Sans club depuis son départ des Red Devils il y a maintenant trois mois, José Mourinho avait été un temps annoncé du côté du Real Madrid pour un retour mais c'est finalement Zinédine Zidane qui a repris en main la formation madrilène.