José Mourinho a tranché sur son avenir

Deux ans après son arrivée à l'AS Roma, l'avenir de José Mourinho s'écrivait en pointillés. Partira, partira pas? Le Special One vient de trancher.

Très déçu et particulièrement énervé sur l'arbitrage après la finale d'Europa League perdue contre le FC Séville, José Mourinho était au centre de toutes les attentions ce dimanche lors de la réception de la Spezia pour le dernier match de la saison de l'AS Roma. Et si les Romains ont assuré leur place dans les phases de poules d'Europa League la saison prochaine en s'imposant grâce à un penalty de Paulo Dybala dans les arrêts de jeu, le véritable enjeu était de savoir si c'était la dernière rencontre du Special One à la tête des Giallorossi. Après la rencontre, le Portugais a tranché sur son avenir.

Stop ou encore, Mourinho a tranché

La prolongation de José Mourinho à la tête de l'AS Roma, c'est en quelque sorte l'assurance du maintien de l'ambition du club de retrouver le haut de la Serie A. Plus encore que la victoire, pourtant nécessaire pour assurer la 6ème place, c'est donc l'avenir du Mou qui tracassait particulièrement le Stadio Olimpico ce dimanche soir à Rome. À la suite du succès arraché dans les dernières minutes, Mourinho a fait le tour du stade pour saluer les supporters avant de faire un geste clair de la main : « Je reste ici ».

Un soulagement rapidement suivi par une très mauvaise nouvelle : la blessure de Tammy Abraham, contractée à la 80e minute de la rencontre lors d'un contact avec Ethan Ampadu, est plus grave que prévue. Selon les premières analyses, l'attaquant international anglais souffre d'une entorse traumatique avec lésion du ligament croisé antérieur du genou gauche. Une sale blessure qui devrait l'éloigner des terrains pour plus de 9 mois. On ne devrait pas revoir le Gladiator porter le maillot giallorossi avant 2024.