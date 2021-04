José Mourinho a déjà retrouvé un poste

Licencié par Tottenham, Mourinho va attendre la fin de saison pour retrouver un banc et collaborera avec The Sun pendant l’Euro.

Ses coups de gueules seront-ils aussi piquants en conférence de presse que sur les lignes d’un journal ? Il faudra encore un peu patienter pour le savoir mais une chose est sûre, José Mourinho n’a pas mis longtemps avant de retomber sur ses pattes.

Licencié par Tottenham il y a deux semaines, l’entraîneur portugais a déjà retrouvé un travail et n’aura pas pointé longtemps au chômage. Fier de son coup médiatique, The Sun a annoncé une collaboration avec le « Special One » à l’occasion de l’Euro 2021. Une façon pour Mourinho de couper avec le terrain pendant quelques semaines mais de ne pas tirer un trait sur le football.

A 58 ans, José Mourinho retrouve donc un poste de consultant comme il a généralement l’habitude de le faire quand il se retrouve sans club. Après avoir été débarqué de Manchester United, l’ancien coach du Real Madrid avait officié sur les plateaux de beIN Sports et de Sky Sports.

C’est donc un deal gagnant-gagnant pour les deux parties en vue de l’Euro et de l’intersaison qui attend l’entraîneur.

Si sa cote semble à son plus bas en Premier League après ce nouveau limogeage chez les Spurs, Mourinho garde un pedigree qui plait à de nombreux clubs. Parmi eux, le Celtic Glasgow se serait déjà positionné pour en faire le successeur de Neil Lennon, qui a quitté son poste il y a quelques mois.