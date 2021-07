Jorginho pas intéressé par le Ballon d'Or

Le milieu de terrain italien Jorignho a indiqué qu'il était plus attiré par les distinctions collectives qu'individuelles.

Le milieu de terrain de Chelsea, Jorginho, s'est détaché des spéculations selon lesquelles il serait en course pour remporter le Ballon d'Or. L'international italien privilégiant le succès collectif aux honneurs individuels.

Le sociétaire de Chelsea continue de concourir actuellement pour la gloire à l'Euro 2020 avec son pays. Il a d'ailleurs aidé les Azzurri à s'offrir une place en quart de finale, où ils affronteront la Belgique. Si la Squadra Azzurra venait à remporter ce tournoi continental et que Jorginho continuait sur sa lancée alors ce dernier deviendrait un prétendant plus que crédible pour le Ballon d'or.

"Triompher avec l'équipe c'est mieux que tout seul"

L'ailier italien Lorenzo Insigne a déjà suggéré que Jorginho mériterait ce prix mais le milieu d'origine brésilienne n'est pas attiré plus que cela par ce trophée. Il a déclaré aux journalistes lorsqu'on lui a posé des questions sur une candidature au Ballon d'Or : "Je n'y pense pas".

"Tout ce qui se passe est la conséquence d'un travail acharné. Ma priorité est le groupe et pouvoir triompher avec mes coéquipiers et amis. C'est plus beau que de célébrer (des trophées) tout seul", a-t-il ajouté.

Jorginho est devenu un élément clé des plans de Thomas Tuchel à Chelsea, avec un rôle régulier dans le onze de départ des Bleus. Il fut d'ailleurs l'un des artisans du sacre de l'équipe londonienne en Ligue des Champions.

Il fait également partie intégrante de la machine italienne bien huilée de Mancini, avec un rendement étincelant dans l'entrejeu et qui est pour beaucoup dans l'impressionnante série d'invincibilité qu'affiche cette sélection (30 matches sans le moindre revers).

Ses qualités sont aussi louées par ceux qui l'entourent, à l'instar d'Insigne, qui l'a déjà connu à Naples: "Nous avons des joueurs de qualité. Vous mettez en avant Jorginho et vous avez raison. Il a passé des années fantastiques à Chelsea et je suis fier de l'avoir dans notre équipe. Je ne suis pas celui qui décide s'il mérite le Ballon d'Or, mais j'espère qu'il sera parmi les nommés, il le mérite, c'est un grand joueur. Je l'appelle 'le professeur' et nous sommes tous heureux de jouer avec lui."